Die BBC hat Hinweise darauf, dass das Boot mit hunderten Migranten, das am Dienstag vor der griechischen Küste sank, bereits Stunden zuvor in Seenot geraten war. Rettung wurde aber erst nach dem Kentern geschickt.

Nachdem vergangenen Dienstag ein Fischerboot mit hunderten Geflüchteten an der griechischen Küste bei Pylos kenterte und hunderte Menschen ertranken, kommen zahlreiche Fragen auf, ob die griechische Küstenwache ihrer Verpflichtung, in Seenot Geratenen zu Hilfe zu kommen, nachgekommen ist. 78 Menschen wurden tot geborgen, 104 Migranten – hauptsächlich aus Syrien, Afghanistan, Ägypten und Pakistan – konnten gerettet werden. Das Boot war von Ägypten aus nach Tobruk in Libyen gesegelt, bevor es sich auf den Weg nach Italien machte.

Frage: Wer entdeckte das Boot?

Antwort: Die EU-Grenzschutzagentur Frontex gab bekannt, sie habe das Flüchtlingsboot am Dienstag gegen acht Uhr in der Früh erstmals gesichtet und die griechischen Behörden informiert. Alarm Phone, eine Hotline für Migranten in Not auf See, gab an, um 12.17 Uhr einen Anruf erhalten zu haben, in dem gesagt wurde, dass das Boot in Seenot sei.

Hunderte Menschen dürften beim Untergang des Schiffes ums Leben gekommen sein. Reuters/Hellenic Coast Guard

Frage: In welchem Zustand war das Boot vergangenen Dienstag?

Antwort: Die griechischen Behörden geben an, dass die Verantwortlichen auf dem Fischerboot der Küstenwache mitgeteilt hätten, dass sie keine Hilfe bräuchten und dass sie auf dem Kurs Richtung Italien seien. Die britische BBC hat nun allerdings stichhaltige Hinweise erhalten, die Zweifel an der Darstellung der griechischen Küstenwache aufkommen lassen. Denn die Bewegungsanalyse anderer Schiffe, die in der Gegend waren, lässt darauf schließen, dass sich das überfüllte Fischerboot sieben Stunden lang nicht bewegte, bevor es kenterte. Demnach war es auch keineswegs weiterhin auf dem Weg nach Italien, sondern hatte massive Navigationsprobleme. Zudem gibt es Luftbilder, die Menschen auf dem Boot mit ausgestreckten Armen zeigen.

Frage: Was geschah, bevor das Boot kenterte und sank?

Antwort: Der Eigner des Schiffes Lucky Sailor bestätigte der BBC, dass er etwa um 15 Uhr von der Küstenwache gebeten worden sei, den Menschen auf dem Flüchtlingsboot Nahrung und Wasser zu geben. Gegen 18 Uhr versorgte ein Schiff namens Faithful Warrior in der gleichen Gegend das Boot ebenfalls mit Vorräten. Die griechischen Behörden behaupten, dass das Boot zwischen 19.40 Uhr und 22.40 Uhr einen "beständigen Kurs und eine gleichmäßige Geschwindigkeit" beibehalten habe. Doch der BBC zufolge zeigt ein Nahaufnahmebild, dass sich das Boot nicht mehr bewegte. Die Küstenwache erklärte zudem, dass das Boot den Tag über 24 Seemeilen zurückgelegt habe. Das Boot sank um etwa 23 Uhr. Laut der Bewegungsanalyse anderer Schiffe fand daraufhin ein hektischer Einsatz von Schiffen statt, die zur Hilfe eilten.

Frage: Welche rechtlichen Verpflichtungen zur Seerettung gibt es?

Antwort: Auf hoher See, also jenseits der Territorialgewässer, gelten die Menschenrechte, vor allem auch die seerechtliche Rettungspflicht. Die griechischen Behörden müssen also Menschen in Seenot retten. Wann genau Seenot vorliegt, hängt immer auch vom Einzelfall ab, etwa von der Zahl der Menschen sowie vom Zustand des Bootes.

Frage: Was berichten die Überlebenden des Unglücks?

Antwort: Migranten, die gerettet werden konnten, berichteten, dass sie vier Tage unterwegs gewesen seien, bevor am Dienstag in der Früh der Motor des Boots kaputtgegangen sei. Obwohl man den Motor reparierte, starb er immer wieder ab. Auf dem Boot hätten sich etwa 700 Personen aufgehalten, die Kinder und Frauen im Unterdeck. Vorbeifahrende Schiffe wurden um Wasser gebeten, doch dieses sei am Boot selbst nicht gerecht verteilt worden. Darüber sei Streit ausgebrochen. Plötzlich kippte das Boot und begann Wasser aufzunehmen, dann sank es. Einige sprangen ins Meer und andere hielten sich an verschiedenen Teilen des Bootes fest.

Frage: Welche Ermittlungen gibt es?

Antwort: Insgesamt sollen sich 15 Menschenschmuggler auf dem Boot befunden haben. Neun Verdächtige wurden festgenommen und werden am Dienstag erneut den Justizbehörden vorgeführt. (Adelheid Wölfl, 20.6.2023)