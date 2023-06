Außerhalb der Flutgebiete zeigt sich das Ausmaß der Umweltkatastrophe nirgendwo so deutlich wie an den Stränden der Südukraine

Der Himmel ist klar, die Sonne heiß und der Wind, der vom Wasser her weht, mild. Der Südukraine beschert der Frühsommer 2023 jene Bilderbuchmorgen, die seinem kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum einst Spitznamen wie "Perle am Schwarzen Meer" einbrachten. Pawel Koschukow und sein kleiner Bruder Andrej stehen am äußersten Ende einer Mole am Langeron Beach von Odessa und tun, was sie um diese Jahreszeit am liebsten tun: fischen.

Die Brüder legen ihre Angeln beiseite und zeigen stolz ihren Fang. Eine Sardine von der Sorte, die man hier bis zum Beginn der russischen Invasion der gesamten Ukraine in jedem besseren Restaurant serviert bekam. Andrej ist zwölf, schüchtern und geht noch zur Schule. Pawel ist 21. Der hagere Bursch, der in selbstsicherem Ton spricht, arbeitet seit drei Jahren im Familienbetrieb mit. Die Eltern der beiden besitzen eine lokale Textilschneiderei.

Angst vor der Zukunft

Auch wenn die dieser Tage zu ihren Füßen landende Gischt da und dort aussieht, als ob sie jemand absichtlich mit einer seltsam grün glänzenden Folie überzogen hätte: Angst davor, dass es mit dem Fischen hier bald vorbei sein wird, haben sie nicht. Pawel plagen andere Sorgen: "Wovor wir uns am meisten fürchten, ist der Ausfall der Wasserversorgung in Cherson und Saporischschja. Ich glaube, dass sich die Folgen der jetzigen Situation erst in Zukunft zeigen werden. In den nächsten fünf, zehn, dreißig Jahren. Für die Ukraine wird es nicht mehr möglich sein, Getreide, Gurken und Tomaten in der Menge zu exportieren wie bisher. Ich fürchte, dass wir irgendwann einmal selber nicht mehr genug zu essen haben."

Aufräumarbeiten an den Stränden an der Küste sind nicht überall so einfach wie am Langeron Beach, der auch für großes Gerät zugänglich ist. An anderen Strandabschnitten muss jedes einzelne Stück Mist per Hand aufgesammelt werden. IMAGO/Yulii Zozulia

Eine Furcht, die Pawel heute mit vielen seiner Landsleute teilt. An den Stränden von Odessa lässt sich der Irrsinn des entfesselten Dnipro, den der Dammbruch von Kachowka hinterlassen hat, dieser Tage mit freiem Auge betrachten.

Wer die Bucht entlangspaziert, dem begegnen schwimmende Sofas, Pölster und Reste von Sesseln und Tischen, die bis vor ein paar Tagen noch in einem Wohnzimmer oder einer Küche in Dörfern oder Städten standen, die teilweise bis zu dreihundert Kilometer weit weg liegen. Das mit großer Wahrscheinlichkeit von Russland verantwortete Kriegsverbrechen gilt schon jetzt als eine der größten von Menschenhand verursachten Umweltkatastrophen des 21. Jahrhunderts. Während das volle Ausmaß des Schadens erst im Lauf der Zeit klar werden wird, sind seine unmittelbaren Folgen in Odessa schon jetzt spürbar. Allem voran an seiner Küste.

Nikolaj Nikolajewitsch gehört zu jenen Leuten, die versuchen, ihn zumindest hier, so gut es geht, in Grenzen zu halten. Über seine Effektivität macht sich der 76-Jährige, der laut eigenen Angaben seit knapp vierzig Jahren sein Geld als Angestellter der städtischen Müllabfuhr verdient, keine Illusionen: "Wir sind die, die gerufen werden, wenn es schon zu spät ist." Mitte vergangener Woche erhielten er und alle seine verfügbaren Kolleginnen und Kollegen vom Stadtrat den Befehl, jene Küstenabschnitte von Strandgut zu befreien, die sich vom Rand der historischen Altstadt bis zum im Süden von Odessa liegenden Vergnügungsviertel Arcadia ziehen. Eine Strecke von sechseinhalb Kilometern, die aufgrund ihrer geografischen Beschaffenheit eine besondere Herausforderung für die Müllmänner darstellt.

Während die Lage des Langeron Beach den Zugang auch mit schwerem Gerät wie Baggern und Lkws relativ leicht macht, müssen sie an anderen Strandabschnitten, die nur zu Fuß erreichbar sind, jedes einzelne Stück Mist per Hand aufsammeln und die Klippen hinaufschleppen. Zu Letzteren zählen unter anderem auch das von Nudisten und das von der LGBTIQ-Gemeinschaft frequentierte Teilstück am Rand des Viertels Maly Fontan. Ersteres ist offiziell als Nacktbadebereich designiert. Letzteres hat sich in den vergangenen Jahrzehnten informell etabliert. "Seien wir uns ehrlich: Es ist eine Drecksarbeit. Aber am Ende muss es jemanden geben, der sie macht. Und in diesem Fall sind das halt wir", sagt Nikolaj. Was der langgediente Müllmann über die Verursacher sagt – auf Russisch, bis heute die Lingua franca der meisten Einwohner Odessas –, ist nicht druckreif. Die potenziellen Folgen beschäftigen ihn indes ebenso wie viele seiner Kollegen: "Ich mache den Job ja schon ewig, und entsprechend ist mir bei unserer normalen Arbeit schon viel untergekommen. Wir haben gottlob noch keine Leiche geborgen oder so was, aber bei manchem von dem Zeug, das wir aufsammeln, frage ich mich schon, was da gerade alles herumschwimmt."

Müllmänner wie Nikolaj Nikolajewitsch müssen die Drecksarbeit machen. Foto: Klaus Stimeder

Wladislaw Maslow kann dem nur zustimmen. Der Ex-Lokaljournalist stieg vor ein paar Jahren aus der Branche aus, weil er den Anweisungen der regionalen Oligarchen, denen die hiesigen Privatmedien gehören, nicht mehr gehorchen wollte. Heute führt der 48-jährige Hundeliebhaber mit einer Partnerin einen Laden für Tierfutterbedarf am äußersten Rand der Stadt. Seine kleine Datscha, in der er mit seinem Partner lebt, steht keine zwei Steinwürfe vom Strand entfernt. "Jedes Mal, wenn uns die Schwarzmeerflotte beschießt, bebt das ganze Haus. Unsere Tiere flippen aus, und wir können ihre Raketen mit freiem Auge sehen, weil sie direkt über uns hinwegfliegen."

Badeverbot im Oblast

Die Folgen des Kachowka-Dammbruchs in seiner Nachbarschaft kann Wlad nicht persönlich abschätzen. Der Strand vor seiner Haustür ist nicht erst seit jetzt, sondern schon seit Kriegsbeginn vom Militär gesperrt. "Der Morgen am Meer, so schön er sein möge, war nie mein Ding. Wenn, dann bin ich immer abends hin, mit einem guten Buch und einer Flasche Wein. Und nur, wenn es gepasst hat, ein bisschen schwimmen." Ende der vergangenen Woche taten der Stadtrat von Odessa und die Bezirksverwaltung kund, dass es auch mit Letzterem unter Androhung von Strafe und bis auf Widerruf vorbei ist.

Auch für jene strandnahen Bewohner, die bisher glücklicher als Wladislaw waren und bis jetzt weiter im Schwarzen Meer baden konnten. Ab sofort gilt im gesamten Oblast Odessa Badeverbot. (Klaus Stimeder aus Odessa, 20.6.2023)