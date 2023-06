Ubisoft

Derzeit sind mehrere "Star Wars"-Spiele in Arbeit, doch wirklich Konkretes weiß man von den wenigsten. Auf der Ubisoft Forward, dem bunten Showcase des französischen Publishers, ließ man nun die Katze aus dem Sack und zeigte, was man mit dem bekannten Franchise plant. Ein Action-Rollenspiel ganz ohne Lichtschwerter, dafür mit einer großen Welt, die es als Schurkin zu erkunden gilt.

Gesetzlose

Das Entwicklerstudio Massive Entertainment arbeitet derzeit an dem Spiel. In den letzten Jahren hatte sich das Studio vor allem durch die zwei "The Division"-Teile einen Namen gemacht. Im Gegensatz zu den vor allem durch den verfügbaren Online-Multiplayer populären Spiele wird "Star Wars Outlaws" eine Story erzählen, die man allein erleben wird dürfen.

Man schlüpft in die Rolle der Gesetzlosen Kay Vess, die sich mit Raubüberfällen zu einer der meistgesuchten Outlaws der Galaxie hochgegaunert hat. Begleitet wird sie von Nix, einem kleinen Wesen, das wie eine Mischung aus Hase und Hund aussieht. Im Spiel kann sie Nix Befehle erteilen, etwa Wachen ablenken oder Gegenstände zu Vess bringen.

Ansonsten zeigt das erste Video des Spiels Dinge, die man kennt, aber gekonnt zusammengemischt. Man sieht Feuergefechte, wie man sie aus ähnlichen Spielen kennt, Vess muss an einer Übermacht an Feinden vorbeischleichen, und es darf auch in das eigene Raumschiff gestiegen werden, um fremde Planeten zu erkunden.

Star Wars Outlaws: Official Gameplay Walkthrough | Ubisoft Forward

Watch the official gameplay walkthrough of Star Wars Outlaws. Experience the first ever open world Star Wars game and risk it all as Kay Vess, a scoundrel seeking freedom and the means to start a new life. Coming 2024. About Star Wars Outlaws: Experience the Ubisoft

Ubi-Formel

Die bekannte Ubi-Formel wird sicher wieder zuschlagen, wie man sie aus Open-World-Spielen der Firma kennt. In den ersten Spielszenen konnte man dies aber noch nicht erkennen, das heißt, die Hoffnung auf eine etwas subtilere Art der Inszenierung bleibt erhalten. Generell sieht das Spiel frisch aus, was einerseits an der alleinigen Fokussierung auf die aktuelle Konsolen-Generation liegen kann – spirch, alte Plattformen werden zurückgelassen – und andererseits an dem unverbrauchten Setting.

Vor allem der Verzicht auf Lichtschwerter scheint mutig, sieht man sich aber den Erfolg von "Andor" an, scheint es einen Markt für diese "Star Wars"-Nische zu geben. So sieht auch das generelle Setting schmutzig aus, wie man es aus "Andor" oder "Rogue One" kennt. Auch der Stealth-Ansatz weiß zu begeistern, sind Spiele dieser Art doch selten geworden. Ubisoft spricht aus Erfahrung, musste man doch aufgrund fehlenden Spielerinteresses auch die "Splinter Cell"-Reihe einstellen.

Auf den riesigen Arealen, von Schnee- bis Waldlandschaft soll alles vorhanden sein, bewegt man sich primär mit einem Speederbike von A nach B. Dieses schwebende Motorrad verspricht schnelle Verfolgungsjagden und dynamische Reisen über die diversen Planeten.

Heldin Kay hat mehrere Begleiter, die ihr hilfreich zur Seite stehen. Mit diesen kann genauso geplaudert werden wie mit den zahlreichen NPCs im Spiel. Ubisoft

Eindruck

Das Spiel wirkt ambitioniert und scheint ein Mix aus verschiedenen Bausteinen zu werden, mit denen Ubisoft bereits mehr oder weniger Erfahrung sammeln konnte. Die Open-World-Formel ein wenig aufzufrischen und ein beliebtes Franchise zu nutzen, um es neu zu interpretieren, scheinen gute Zutaten zu sein, um den französischen Publisher auf die Erfolgsspur zurückführen zu können. Noch scheint viel Arbeit vor den Entwicklern zu liegen, soll das Spiel doch erst 2024 für PS5, Xbox Series und Windows PC erscheinen.

Einziger Wehrmutstropfen scheint aktuell zu sein, dass sich "Outlaws" ähnlich brav geben wird wie "Star Wars Jedi Survivor" von Electronic Arts. Letzteres war ebenfalls ambitioniert, sah – sieht man von den technischen Problemen ab – gut aus, war am Ende des Tages aber eine Aneinanderreihung von bereits bekannten Elementen. Mut blieb Fehlanzeige, und der erste Eindruck von "Outlaws" erinnert an dieses Gefühl.

Irgendwie hat man dennoch jetzt schon das Gefühl, dass "Star Wars Outlaws" eine rosigere Zukunft blüht als dem bereits mehrfach angekündigten und wieder eingestampften "Beyond Good & Evil 2". Ob sich die aktuell im Netz zu findenden Vorschusslorbeeren "Outlaws" gegenüber allerdings am Ende zu einem guten Stück Videospiel-Software zusammenmischen, wird man wohl erst in einem Jahr wissen. Bis dahin heißt es Daumen drücken. (aam, 20.6.2023)