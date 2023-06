Die FPÖ kam bei ihrer Klausur zum Schluss, dass die Schuldenlast für das Burgenland "erdrückend" sei. APA/HANS KLAUS TECHT

Oberwart – Die FPÖ Burgenland will in der kommenden Landtagssitzung einen Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) einbringen. Begründet wurde dies nach der Klubklausur der Freiheitlichen mit der "hohen Schuldenlast", für die Doskozil verantwortlich zeichne, erklärten Landesparteiobmann Alexander Petschnig und Klubchef Johann Tschürtz. Die FPÖ will dazu mit der ÖVP sprechen.

Die FPÖ beschäftigte sich bei ihrer Klausur mit Rechtsanwalt Christian Ragger mit dem Landesbudget und kam zu dem Schluss, dass die Schuldenlast für das Land "erdrückend" sei. Tschürtz kritisierte unter anderem die zahlreichen Landesbeteiligungen, denn: "Niemand weiß, was sich da budgetär abspielt." Er forderte daher ein Gesetz für die detaillierte Abbildung aller Beteiligungen im Landesbudget.

SPÖ hat absolute Mehrheit

Für das Einbringen eines Misstrauensantrags gegen ein Landesregierungsmitglied braucht es im Landtag ein Drittel der Mandatare. Ob die ÖVP dafür bereit ist, will sie Dienstag nach ihrer Klubklausur bekanntgeben, hieß es zur APA. Die SPÖ verfügt im Landtag über eine absolute Mehrheit.

SPÖ-Klubchef Robert Hergovich wies in einer Aussendung die Kritik zurück: "Wir investieren im Burgenland kräftig für die Bevölkerung, um sie vor der Teuerung zu schützen. Die Burgenländer werden mit den österreichweit besten Entlastungsmaßnahmen in schwierigen Zeiten unterstützt." Es werde gehandelt und umgesetzt: "Darum kümmern wir uns, die FPÖ hingegen kümmert sich offenbar nur noch um die neue schwarz-blaue Allianz, die bereits einen Wahlkampf-Frühstart hinlegen will", so Hergovich. (APA, 19.6.2023)