Neben Bill Clinton flimmern noch weitere dutzende sich entschuldigende Mannsbilder über die Bildschirme im Musa. Eszder Condor

Dass Dilettantismus, worunter man gemeinhin klägliches Scheitern versteht, auch unheimlich lustig und in diesem Sinn kreativ sein kann, hat jüngst erst die Excel-Magie bei der SPÖ-Vorsitzwahl gezeigt. Ein ums andere Mal bekam man vor Augen geführt: Das real existierende Österreich ist als erfahrene Dilettantenrepublik immer nur einen Schenkelklopfer vom Kabarett entfernt – eine Eigenschaft, der auch dessen südliches Nachbarland nicht ganz abhold sein dürfte. Auf Italienisch heißt "dilettare" "erfreuen" oder "amüsieren".

Nicht ohne Grund wählen die Kuratorinnen Daniela Hahn und Andrea Lehsiak den Titel Avanti Dilettanti für ihre Ausstellung Über die anspruchsvolle Hinwendung zum Scheitern, die derzeit in der Musa-Startgalerie gratis zu sehen ist.

Nichts weniger als der Zusammenhang zwischen Kunst und Scheitern soll in den Blick genommen werden – und bei dem wenigen Raum, der den Kuratorinnen dafür zur Verfügung stand, muss auch das Unterfangen selbst von vornherein scheitern. Mit dem Thema ließe sich nämlich ein ganzes Museum füllen.

Von Willy Brandt bis Bruno Ganz

Ins Zentrum einer Handvoll Arbeiten, großteils aus der Sammlung des Wien-Museums, rücken Hahn und Lehsiak die Videoinstallation And I’m Sorry for Whatever I Did (2021). In der Arbeit von Julia Niemann und Leonie Seibold kommen dutzende männliche Prominente mit ihren vor der Weltöffentlichkeit kundgetanen Entschuldigungsfloskeln zu Wort: Gestensetzer wie Papst Franziskus und Willy Brandt sind zu sehen, Richard Nixon erklärt Watergate, Bill Clinton seine Nicht-Affäre, Lance Armstrong seine Wundersiege, wir treffen Bill Cosby, Hugh Grant, Obama, Trump und Waldheim, auch Frankensteins Monster, Kaiser Franz aus der Sissi-Reihe oder Bruno Ganz als Hitler, bei seiner Sekretärin sich entschuldigend. Man erlebt Männer unter Tränen, theatralisch, aufgesetzt, auch ehrlich, am Boden zerstört oder stoisch wie Gernot Blümel. Ob gewollt oder ungewollt: Stets wohnt offenbar auch dem Eingeständnis des Scheiterns in der Rückbetrachtung eine eigenartige Komik inne.

Als gewitzter Kommentar zum Kunstbetrieb versteht sich die Arbeit Affekt (2023) von Alfred Rottensteiner: Neben einem, sagen wir, durchschnittlich gelungenen Wimmelbild mit bunten, abstrakten Mustern hängt Rottensteiners eigentliches Werk in Form eines Kopfhörers. Darüber kann man sich ein Kaffeehausgespräch anhören, bei dem der Künstler über sein hier ausgestelltes Werk spricht oder vielmehr schwafelt oder, noch besser: schwurbelt. Köstlich, wie hier die bei Lichte betrachtet nichtssagenden Wortgirlanden vieler Kunstauskenner als das entlarvt werden, was sie sind: heiße Luft.(Stefan Weiss, 20.6.2023)