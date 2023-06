Noch reichen die Ladestellen im öffentlichen Raum in Wien. Bei rasch steigenden E-Auto-Zahlen kann das bald anders werden. imago images/Viennareport

Jörg Leichtfried hat ihn schon 2016 geortet, den Popcorn-Effekt bei Elektroautos. Damals war der mittlerweile Ex-Klubchef der SPÖ noch Verkehrsminister in der Regierung Faymann und schickte sich an, ein Förderpaket für E-Autos auf den Weg zu bringen. Was auch geschehen ist.

Der Popcorn-Effekt, bei dem lange nichts passiert und plötzlich alles aufpoppt, lässt weiter auf sich warten. Diesbezüglich trifft das mittlerweile einfache Nationalratsmitglied Leichtfried aber die geringste Schuld.

Es hat verhältnismäßig lange gedauert, bis die für E-Autos essenzielle Ladeinfrastruktur geplant, behördlich genehmigt und umgesetzt worden ist. Noch unter Rot-Grün stand man in der Bundeshauptstadt eher auf der Bremse, als dass man bei der Ladeinfrastruktur richtig Gas gegeben hätte nach dem Motto: "Elektrisch sind wir schon hervorragend unterwegs." Gemeint waren damit freilich in erster Linie Tramway und U-Bahn, weniger die Elektroautos.

Aktuell 2.815 Ladepunkte in der Stadt

Inzwischen ist die Situation eine andere. Gefühlt gibt es schon in jeder zweiten Straße und jeder dritten Gasse Stationen, an denen Elektrofahrzeuge geladen werden können. Mitte Juni waren es in Wien 2.815 Ladepunkte; die Zahl der Ladestellen hat sich auf 986 erhöht, womit auf jede Ladestelle im Schnitt knapp drei Ladepunkte entfallen. Das heißt, dass im Regelfall zwei bis drei Fahrzeuge parallel ihre Akkus aufladen können. Klingt ganz gut, kann aber sehr schnell sehr wenig sein, wenn der Popcorn-Effekt doch noch mit voller Wucht eintritt. Schon jetzt kann der Versuch, das E-Mobil elektrisch zu laden, zur Geduldsprobe werden. Kaputte Ladesäulen gibt es öfter als man glaubt.

Neben Lademöglichkeiten entlang der Straßen gibt es in Wien auch zunehmend Ladestellen in Garagen. APA/dpa/Julian Stratenschulte

Auch wenn die Stadtverantwortlichen den aktuellen Bedarf an Lademöglichkeiten gut gedeckt sehen – Wien verfehlt die ursprünglichen Ziele um einiges. Gemäß der 2015 vorgestellten Elektromobilitätsstrategie sollte es aufgrund der aktuellen Dichte an Elektrofahrzeugen in der Stadt schon gut 3.200 öffentlich zugängliche Ladepunkte geben, 400 mehr als heute. Um wiederum das Strategiepapier zu bemühen: Aktuell befindet man sich in Wien in der Phase der "Marktdurchdringung". Das leitet sich aus dem Umstand her, dass es mittlerweile mehr als 17.000 Elektroautos in der Stadt gibt.

Wien führt bei E-Auto-Neuzulassungen

Schon Ende Dezember 2022 lag die Zahl der rein elektrisch betriebenen Fahrzeuge in der Bundeshauptstadt bei 17.800. Plug-in-Hybride sind dabei noch gar nicht berücksichtigt. Nach Ober- und Niederösterreich mit jeweils knapp 22.000 batterieelektrischen Autos ist das bei den Bestandszahlen Platz drei im Bundesländervergleich. Inzwischen sind wohl noch einige Hundert dazugekommen.

Mit 6.616 E-Autos lag Wien 2022 bei den Neuzulassungen an erster Stelle, gefolgt von Ober- und Niederösterreich. Laut den letzten verfügbaren Zahlen der Statistik Austria gab es heuer per Ende Mai österreichweit knapp 128.000 rein elektrisch betriebene Pkws im Bestand. Auch wenn das nur 2,5 Prozent des gesamten Pkw-Bestands in Österreich sind – bei den Neuzulassungen holen E-Autos nach einem Durchhänger während Corona gegenüber Diesel und Benzinern stark auf.

Die ersten vier Elektroladestellen in der Bundeshauptstadt sind von Wien Energie bereits 1992 in Wieden, Alsergrund, Rudolfsheim-Fünfhaus und Ottakring errichtet worden, damals noch als Wienstrom. Die damaligen Ladestationen ließen sich mit der heutigen Ladeinfrastruktur allerdings nicht vergleichen, heißt es bei Wien Energie auf Anfrage des STANDARD.

Zwei bis sechs Monate für eine Ladestation

Vom "1.000-Ladestellen-Ausbauprogramm" des Landesenergieversorgers, das 2018 ins Leben gerufen worden ist, steht die erste Ladestation im neunten Wiener Bezirk in der Porzellangasse. In der Regel dauert die Errichtung einer Ladestelle zwei bis sechs Monate.

Wien Energie betreibt mit mehr als 2.000 öffentlich zugänglichen Ladestellen, zu denen noch rund 1.000 weitere im halböffentlichen Raum (auf Parkplätzen oder in Parkgaragen) kommen, das dichteste Netz in der Stadt.

Neben dem Platzhirsch Wien Energie gibt es nach Auskunft von Daniel Hantigk von der Regulierungsbehörde E-Control weitere 28 Anbieter in der Stadt. Dazu zählen Parkhäuser wie Apcoa oder Wipark, aber auch Unternehmen wie Smatrics oder der Autofahrerklub ÖAMTC, der allein 32 Ladestellen mit 120 Ladepunkten in Wien betreibt.

Der Trend geht zum Schnellladen, die Wien Energie baut zwei Schnellladeparks. imago images/teamwork

Wien Energie ist dabei, zwei Schnellladeparks mit je zehn Ladepunkten (bis zu 150 kW) zu realisieren. Noch heuer sollen weitere 100 öffentliche Ladestellen von insgesamt 200 geplanten neuen dazukommen.

Alle Betreiber öffentlich zugänglicher Ladepunkte müssen diese bei der E-Control melden. "Öffentlich zugänglich heißt, dass man dort auch ad hoc laden können muss", sagt Hantigk – sprich, laden muss dort auch ohne Vertragsbindung möglich sein.

Mehr Ladepunkte in Garagen

Manche Unternehmen, darunter auch Hotels, stellen ihre Ladestationen auch Dritten zur Verfügung. Dies deshalb, weil sie sich Zusatzeinnahmen versprechen und auch zusätzliche Förderungen abholen können.

Was die Schaffung von Lademöglichkeiten in Mehrparteienhäusern betrifft, hat es mit der Novelle zum Wohnungseigentumsgesetz eine deutliche Erleichterung gegeben. Laut Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) war das ein wichtiger Schritt. Es müsse sichergestellt sein, dass es in Garagen genügend Ladepunkte gibt, weniger entlang der Straßen. Gratzer: "Die Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum hat einen großen Nachteil: Wenn man Gehsteige erweitern, Radwege anlegen oder Bäume pflanzen möchte, stehen die Ladestationen im Weg." (Günther Strobl, 20.6.2023)