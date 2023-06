Im beliebtesten Urlaubsland der Österreicherinnen und Österreicher– Italien– gab es 2022 53 Verkehrstote pro Million Personen IMAGO/Jochen Tack

Wien – Die Urlaubssaison steht bevor, viele reisen im Sommer mit dem Auto ins Ausland. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hat sich das Unfallrisiko in beliebten Urlaubsländern angesehen. In Italien, Kroatien und Griechenland sowie den Nachbarstaaten Ungarn, Tschechien, Slowakei ist dieses höher als in Österreich. Sicherer sind die Straßen dagegen in Skandinavien. Durchschnittlich geht die Anzahl der Verkehrstoten in der EU zurück, in Österreich ist diese um 30 Prozent seit 2012 gesunken.

Im beliebtesten Reiseziel – Italien – war im Vorjahr die Zahl der Verkehrstoten mit 53 pro Million Personen höher als in Österreich mit 41, so die VCÖ-Analyse auf Basis von Eurostat-Daten. Kroatien ist nach Italien für den Sommerurlaub das beliebteste Reiseziel der Österreicherinnen und Österreicher. Mit 71 Verkehrstoten pro Million Einwohnerinnen und Einwohner gab es in Kroatien im Vorjahr deutlich mehr Todesopfer als in Österreich. Innerhalb der EU war nur in Bulgarien und Rumänien die Zahl der Verkehrstoten pro Million Einwohnerinnen und Einwohner noch höher als in Kroatien. In Rumänien gibt es mit 86 pro Million Einwohner die meisten Verkehrstoten in der EU.

Weniger Tote bei niedrigeren Tempolimits

Höher als in Österreich waren die Zahlen auch in Griechenland mit 58 sowie in den Nachbarländern Ungarn (56), Tschechien (50) und der Slowakei (46), informierte der VCÖ. Die wenigsten Verkehrstoten pro Million Einwohnerinnen und Einwohner, nämlich 21, gab es im Vorjahr in Schweden und Norwegen. Schweden versuche seit über 20 Jahren das Verkehrssystem so zu gestalten, "dass menschliche Fehler nicht mit schwersten oder gar tödlichen Verletzungen enden", erklärte VCÖ-Expertin Lina Mosshammer. Die Tempolimits sind entsprechend niedriger, auf Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit 70 km/h, auf Autobahnen 110 km/h. Das Alkohol-Limit beträgt nicht 0,5 Promille wie in Österreich, sondern 0,2 Promille. Generell ist in jedem dritten EU-Land die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen niedriger als in Österreich, ebenso das Alkohol-Limit.

Auch in Island, Dänemark und der Schweiz kostete der Straßenverkehr im Vorjahr weniger als 30 Menschen pro Million Einwohnerinnen und Einwohner das Leben. Die Schweiz weist im Vergleich von Österreichs Nachbarländern mit 28 Verkehrstoten pro Million Einwohner die höchste Verkehrssicherheit auf. In der Eidgenossenschaft gilt auf Autobahnen 120 km/h und auf Freilandstraßen außerorts meist Tempo 80. Im Unterschied zu Österreich ist die Toleranzgrenze beim Überschreiten von Tempolimits sehr gering, so die Info des VCÖ. Im Ortsgebiet gibt es viel Verkehrsberuhigung und auch, dass in der Schweiz pro Kopf europaweit am meisten mit der Bahn gefahren wird, wirkt sich positiv auf die Verkehrssicherheit aus

In Österreich 30 Prozent weniger Verkehrstote seit 2012

Bis zum Jahr 2030 soll die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum Jahr 2019 in der EU halbiert werden. Von 2012 bis 2022 lag der Rückgang im EU-Durchschnitt bei 22,1 Prozent. Österreich hat die Zahl der Verkehrstoten von 2012 auf 2022 um 30,3 Prozent reduziert. Konkret gab 2012 es noch 531 Verkehrstote in Österreich, im Vorjahr waren es 370 gewesen. Damit liegt Österreich gleichauf mit Zypern auf dem 13. Platz im EU-Vergleich.

Nur in Litauen hat sich die Zahl der Unfallopfer in den vergangenen zehn Jahren mehr als halbiert – das Land verzeichnete einen Rückgang von 60 Prozent, geht aus den Daten des Europäischen Verkehrssicherheitsrats (ETSC) hervor. Neben Litauen lagen 13 andere Länder über dem EU-Schnitt.

Insgesamt gab es im Jahr 2022 20.679 Verkehrstote auf den Straßen der EU, vier Prozent mehr als 2021. Somit starben jeden Tag im Schnitt rund 56 Menschen auf den Straßen der EU-27 sowie Großbritannien, Norwegen, der Schweiz, Israel und Serbien. Diese 32 Länder werden im Rahmen des PIN-Programms (Road Safety Performance Index) überwacht. Von den 32 Ländern verzeichneten nur 13 einen Rückgang der Zahl der Verkehrstoten im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021. An erster Stelle steht Slowenien mit einem Rückgang um 25 Prozent, gefolgt von Lettland mit 23 Prozent sowie Litauen und Zypern mit 18 Prozent. In Österreich ging die Zahl der Verkehrstoten um 3,6 Prozent zurück.

Rückgang reicht nicht für Halbierungs-Ziel

Die Gesamtzahl von 20.679 Verkehrstoten 2022 ist zwar neun Prozent niedriger als 2019. Der ETSC warnt jedoch, dass seit 2019 ein Rückgang von 17,2 Prozent erforderlich gewesen wäre, um das Ziel der EU und der Vereinten Nationen, die Zahl der Verkehrstoten bis 2030 – ausgehend vom Jahr 2019 – zu halbieren, zu erreichen.

Die österreichische Verkehrssicherheitsstrategie 2021-2030 sieht ebenso eine Reduktion der Verkehrstoten vor, als Startwert dienen die Jahre 2017 bis 2019. Demnach müsste bis 2030 die Zahl der getöteten von 413 auf mindestens 206 halbiert werden. Wie Berechnungen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) auf Basis eines linearen Szenarios bis 2030 zeigen, könnte Österreich allerdings heuer – im Gegensatz zu den beiden Jahren davor – zum Jahresende erstmals das erstrebenswerte Zwischenziel verfehlen. Um das fiktive Plansoll zu erreichen, dürfte es in Österreich heuer bis Jahresende maximal 351 Verkehrstote geben, laut KFV-Hochrechnungen könnten es aber 366 werden. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 wurden 370 Menschen im Straßenverkehr getötet.

Minus 13 Prozent im ersten Halbjahr

Im ersten Halbjahr 2023 (bis 18. Juni) starben bei Unfällen auf den Straßen 151 Menschen, berichtete das KFV unter Berufung auf vorläufige Zahlen des Innenministeriums. Das ist ein Minus von 13 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022. In vier Bundesländern gibt es allerdings zum Teil starke Anstiege: In Salzburg ist die Zahl der Getöteten von acht auf 17 (plus 113 Prozent) gestiegen, in Vorarlberg von sechs auf sieben (plus 17 Prozent), in Kärnten von zehn auf elf (plus zehn Prozent), und in Tirol von 15 auf 16 Getötete (plus sieben Prozent). (APA, red, 20.6.2023)