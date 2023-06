Die Wiedereröffnung erfolgt vor dem Hintergrund einer Annäherung Saudi-Arabiens und dem Iran. Die iranische Botschaft (im Bild) wurde erst Anfang Juni in Riyad eröffnet. EPA

Doha/Dubai - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Katar eröffnen ihre diplomatischen Vertretungen im jeweils anderen Land wieder. "Die Vereinigten Arabischen Emirate und der Staat Katar haben die Wiederherstellung der diplomatischen Vertretungen in den beiden Ländern angekündigt", berichtete die offizielle Nachrichtenagentur der VAE, WAM, am Montag.

Die Arbeit in der emiratischen Botschaft in Doha sowie in der katarischen Botschaft in Abu Dhabi werden wieder aufgenommen, hieß es weiter. Das katarische Außenministerium veröffentlichte eine ähnliche Erklärung. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, bezeichnete die Ankündigung als "einen weiteren wichtigen Schritt zur Förderung der regionalen Stabilität und Zusammenarbeit".

Annäherung Saudi-Arabien und Iran

Die beiden rohstoffreichen Golfstaaten hatten im Jänner 2021 ihre offiziellen Beziehungen wieder aufgenommen - nach einer fast vierjährigen diplomatischen Isolation Katars. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten hatten 2017 eine Blockade gegen Katar verhängt. Sie beschuldigten das Land, extremistische Organisationen zu unterstützen und sich dem Iran anzunähern. Doha hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Die Wiedereröffnung der Vertretungen erfolgt vor dem Hintergrund einer Annäherung der rivalisierenden Regionalmächte Saudi-Arabien und Iran, die im März nach sieben Jahren Eiszeit wieder Beziehungen aufgenommen hatten. Beide Staaten hatten im März verkündet, ihre Botschaften im jeweils anderen Land wieder zu eröffnen - der Iran machte Anfang Juni seine Botschaft in Saudi-Arabien wieder auf. (APA, 20.6.2023)