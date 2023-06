Gamer sind oftmals junge Männer, die zudem technikaffin sind. IMAGO/Political-Moments

Die russische Söldnertruppe Wagner musste während des Krieges in Europa starke Verluste hinnehmen, weshalb die Suche nach neuen Rekruten auf immer mehr Bereiche ausgeweitet wird. Wie die russische Oppositionsplattform "Verstka" berichtet, werden deshalb aktuell auch sämtliche Social-Media-Plattformen für Rekrutierungsmaßnahmen genutzt. Junge Männer mit "Gaming-Hintergrund" sollen als Drohnenspezialisten auf der Liste ganz oben stehen.

Lebensversicherung und moderne Ausrüstung

Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Tiktok werden mittlerweile nicht nur zur Radikalisierung von Jugendlichen genutzt, sondern auch von Militärs, die auf der Suche nach neuen Soldaten beziehungsweise Söldnern sind. Die Wagner-Gruppe sucht laut "Verstka" aktuell nach 21 bis 35 Jahre alten Männern, die nicht unbedingt einen militärischen Hintergrund mitbringen müssen. Versprochen werden in einer breitangelegten Kampagne unter anderem ein passendes Training mit erfahrenen Lehrern, moderne Ausrüstung und eine Kranken- und Lebensversicherung.

Neu ist das Konzept nicht. Die US-Armee nutzte das Videospiel "America's Army" rund 20 Jahre lang, um ein positives Bild vom Krieg zu vermitteln und junge Männer damit für den Dienst in der Armee zu begeistern. "Das Free-to-Play-Spiel 'America’s Army' war der erste großangelegte Einsatz von Spieltechnologie durch die US-Regierung als Plattform für strategische Kommunikation und Rekrutierung und der erste Einsatz von Spieltechnologie zur Unterstützung der Rekrutierung durch die US-Armee", hieß es auf der Seite, die allerdings Mitte 2022 eingestellt wurde. Nachdem ungefähr 20 Millionen Spielerinnen und Spieler "America's Army" zumindest einmal ausprobiert hatten, sank das Interesse an dem Spiel in den letzten Jahren deutlich.

In Deutschland sorgte ein Stand der Bundeswehr bei der größten Videospielemesse Gamescom in Köln immer wieder für Aufsehen. Präsentiert wurde dort neben echtem Kriegsgerät unter anderem auch das Spiel "Santrain", wo man die taktische Verwundetenversorgung trainieren konnte.

E-Sport als Plattform

In Dänemark testete das Militär 2017 und 2019 in einer Kooperation mit dem E-Sports-Team Astralis, ob Gamer als Soldaten infrage kommen können. Basierend auf den Ergebnissen der Untersuchung wollte man feststellen, ob man in Zukunft mittels E-Sports-Organisationen neue Rekruten finden könnte.

Major Anders Bech, der Chef des Verteidigungsministeriums in Dänemark, erklärte damals, dass Gamer im Fokus der Rekrutierung stünden, da diese unter Druck ruhiger als Nichtspieler reagieren und ein schnelleres Reaktionsvermögen besitzen würden. Auch in Sachen Teamwork, Orientierung und Visualisierungsfähigkeit seien Gamer einfach bessere Kandidaten für das Militär, wie sich am Ende der Tests mit Astralis zeigte. Ebenfalls betont wurde allerdings, dass ein guter Soldat natürlich über vielfältige Fähigkeiten verfügen müsse. Nicht jeder Spieler könne ein guter Soldat sein, so Bech. (aam, 20.6.2023)