Wien – Am 14. Juni hat die Novelle zum ORF-Gesetz den Ministerrat passiert, am Dienstag geht sie durch den Verfassungsausschuss des Parlaments. Die Novelle bringt einen neuen ORF-Beitrag in Höhe von 15,30 Euro pro Monat (statt 18,59 Euro) in Form einer Haushaltsabgabe anstatt der gerätegekoppelten GIS-Gebühr. Dafür bekommt der ORF mehr digitale Möglichkeiten, im Gegenzug schärfere Transparenzbestimmungen und Beschränkungen für Textbeitrage auf ORF.at sowie für Werbung in Radio und Online.

Initiatoren des GIS-Volksbegehrens nicht bei Sitzung

Ein Punkt auf der Tagesordnung im Verfassungsausschuss ist auch das Volksbegehren "Gis Gebühr abschaffen". Das Volksbegehren wurde vergangenen Herbst von rund 364.000 Personen unterzeichnet. "Der Bundesverfassungsgesetzgeber möge die GIS Gebühr abschaffen. Die von einem großen Teil der Bevölkerung als solche wahrgenommene abnehmende Programmqualität, eine fragwürdige Erfüllung des öffentlichen Bildungsauftrags, parteipolitische Besetzungen der Führungspositionen und des Stiftungsrats sowie die Abschaffung wichtiger Sportübertragungen rechtfertigen die bestehende Gebühr aus Sicht der Initiatoren nicht. Eine streng zweckgewidmete Gebühr zur Finanzierung von Ö1 ist hingegen legitim“, hieß es damals im Text zum Volksbegehren.

Zu diesem Tagesordungspunkt sind im Verfassungsausschuss auch Experten, unter anderem Jurist Nikolaus Forgo oder Medienwissenschafter Leonhard Dobusch geladen, diskutiert wird über die Aufgaben und den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und auch die Organisation der ORF-Gremien. Die Initiatoren des Volksbegehrens nehmen an der Sitzung heute nicht teil. Das sei "demokratiepolitisch bedenklich" und "ignorant", sagt Eva Blimlinger, Mediensprecherin der Grünen.

(red, 20.6.2023)