Es gibt kaum ein Unternehmen, das seine Markenrechte dermaßen aggressiv durchzusetzen versucht wie Apple. Bereits in der Vergangenheit ist der iPhone-Hersteller mit allerlei zweifelhaften Klagen gegen Unternehmen, deren Logo dem Obstmilieu entstammen, aufgefallen. Die aktuellste Episode dieser Rechtsstreitigkeiten spielt sich nun in der Schweiz ab.

Anspruch

Apple will sich in der Schweiz sämtliche Rechte an der Abbildung eines Apfels als Markenlogo sichern lassen – und zwar auch für die Verwendung jenseits des IT-Bereichs. Das könnte einer alteingesessenen Organisation Schwierigkeiten einbringen, wie "Wired" berichtet – müsste diese doch ihr Logo ändern, wenn Apples Antrag durchgeht. Der Schweizer Obstverband verwendet bereits seit 111 Jahren ein Logo, das einen Apfel mit einem Kreuz in Anspielung auf die Schweizer Fahne zeigt.

Das Logo des Schweizer Obstverbands: zu nah an Apple? Schweizer Obstverband

Es ist nicht einmal Apples erster Versuch, sich die Abbildung eines Apfels als Logo in der Schweiz exklusiv sichern zu lassen. Bereits 2017 wollte das Unternehmen vor einem Gericht den Schutz eines Schwarz-Weiß-Fotos eines Granny-Smith-Apfels durchsetzen. Das klappte damals aber nicht vollständig, weshalb man sich im nächsten Schritt nun an das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen gerichtet hat. Der Ausgang des Verfahrens ist noch offen.

Kein Einzelfall

Apple hat über die Jahre weltweit dutzende ähnliche, sehr breit gefasste Anträge auf geistiges Eigentum für die Darstellung von Äpfeln gestellt – eine Strategie, mit der man durchaus erfolgreich ist. So wurde Apple ein solch weit gefasstes Markenrecht – also über den IT-Bereich hinaus – etwa in Japan, Israel oder auch der Türkei zugestanden.

Dabei kommt es regelmäßig zu Konflikten. Für einiges Aufsehen sorgte etwa Apples Rechtsstreit mit einem deutschen Café namens Apfelkind, das es sogar wagte, Tassen und Taschen mit einem Apfellogo zu versehen. Schließlich gab Apple in diesem Fall aber klein bei.

Äpfel und Birnen

Doch der Apple-Anspruch auf Obstdarstellungen endet nicht bei Äpfeln. So ging das Unternehmen in der Vergangenheit bereits gegen einen App-Hersteller vor, der ein stilisiertes Birnenlogo verwendete. Auch an einem Fahrradwanderweg und dessen Logo für die "Apfelroute" störte man sich.

Nicht zu vergessen ist, dass Apple selbst schon auf der anderen Seite einer Klage stand – wurde der Firmenname doch schon zuvor von den Beatles für ihr Plattenlabel verwendet. Hier gab es nach jahrelangem Rechtsstreit eine Einigung im Jahr 2010. (red, 20.6.2023)