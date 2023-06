Die "Wohnungssicherung plus" soll jene Mieter und Mieterinnen unterstützen, die vom Wohnungsverlust bedroht sind. Sie wird am Mittwoch im Landtag beschlossen

Die Wohnungssicherung plus soll rasche Hilfeleistung bei Mietrückständen gewährleisten. APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – In Wien wird eine neue Unterstützungsleistung für jene Mieter und Mieterinnen beschlossen, die vom Verlust der Wohnung bedroht sind. Die sogenannte Wiener Wohnungssicherung plus wird am Mittwoch im Landtag beschlossen, teilte das Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Dienstag mit. Ebenfalls zum Beschluss vorgesehen sind der "Wiener Wohnbonus 23" und die "Wiener Wohnunterstützungspauschale 23".

Die Wohnungssicherung plus soll laut Hackers Büro – analog zur Wiener Energieunterstützung plus – rasche Hilfeleistung bei Mietrückständen gewährleisten. Anspruchsberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr, die seit mindestens sechs Monaten durchgehend ihren Lebensmittelpunkt in Wien haben. Voraussetzung ist auch Anspruch auf Leistungen der Wiener Mindestsicherung, der Wiener Wohnbeihilfe, der Ausgleichs- oder Ergänzungszulage oder der Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Pensionsvorschuss und Umschulungsgeld). Darüber hinaus umfasst sind Personen, die von der GIS-Gebührenpflicht befreit sind, einen Anspruch auf Krankengeld, Rehabilitationsgeld, Wiedereingliederungsgeld oder Übergangsgeld haben. Die genaue Förderrichtlinie wird derzeit noch finalisiert, heißt es aus Hackers Büro.

Wer einen Mietrückstand von mehr als 400 Euro hat und zu einer der Zielgruppen gehört, kann online um Rückstandsübernahme ansuchen. Bei einem positiven Bescheid werden 70 Prozent der Mietrückstände übernommen. Für die restlichen 30 Prozent wird eine Ratenzahlung vereinbart. Die Höhe der Unterstützung ist nach oben hin nicht gedeckelt, bei besonders schweren Fällen ist auch eine vollständige Mietrückstandübernahme möglich. (APA, 20.6.2023)