Hunderttausende Feiernde wird es am Wochenende auf die Wiener Donauinsel ziehen. Doch nachdem am Sonntag bekannt wurde, dass ein möglicherweise geplanter Anschlag auf die Regenbogenparade in Wien vereitelt wurde, stellt sich auch die Frage nach der Sicherheit am von der SPÖ Wien organisierten Donauinselfest und der anstehenden Prides in den Bundesländern.

Blick auf die Festbühne während des Konzerts von Mathea im Rahmen des 39. Donauinselfests 2022 in Wien. APA/FLORIAN WIESER

Für die Veranstalter bei der am Freitag startenden Inselparty stehe die Sicherheit "an erster Stelle", heißt es von der Wiener SPÖ. Man sei "auf alle Eventualitäten umfassend vorbereitet", ließ Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, wissen. Das Ziel aller Bemühungen und Maßnahmen sei, dass die Besucher das heurige Jubiläumsfest in all seinen Facetten unbeschwert genießen könnten.

Auch heuer habe man "in enger Zusammenarbeit" mit der Polizei, den zuständigen Behörden und Expertinnen ein "umfassendes Sicherheitskonzept" erstellt, hieß es in einem Statement. Eine konkrete Gefahr bestehe aktuell nicht. Für einen reibungslosen Ablauf sollen rund 300 Securitykräfte sorgen, außerdem seien 250 Rettungs- und Notfallsanitäter sowie sieben Notfallmediziner im Einsatz. Auch die Polizei ist vor Ort. Die Wiener Landespolizeidirektion verwies vorab auf die Erfahrung, die man mit Großveranstaltungen wie dem Donauinselfest habe, und hob das "umfangreiche Sicherheitskonzept" hervor, wie die APA berichtet. "Aufgrund der allgemeinen globalen Sicherheitslage bei Großveranstaltungen besteht auch hier ein abstrakt erhöhtes Sicherheitsrisiko, eine konkrete Gefahr besteht nach derzeitigem Stand allerdings nicht." Man sei täglich mit rund 800 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, zudem werden zwei provisorische Polizeiinspektionen eingerichtet.

Awareness-Teams und Seelsorger

Wie erstmals im Jahr 2018 werden auch heuer wieder Awareness-Teams des Wiener Frauenservice am Donauinselfest patrouillieren. Ansprechpersonen werden an dem Sticker mit der Aufschrift "Ich bin dein Rettungsanker" zu erkennen sein. Die Aktion richtet sich an Frauen und Mädchen, denn: „Wenn Frauen belästigt werden oder sich unsicher fühlen, ist es wichtig, dass es Ansprechpersonen gibt, die sensibel reagieren und Frauen ernst nehmen. Der Rettungsanker ist ein sichtbares Zeichen und zeigt, dass sexuelle Belästigung am Donauinselfest und in Wien keinen Platz hat."

Die rote FrauenstadträtinKathrin Gaál und SPÖ-Parteisekretärin Barbara Novak. Matthias Lechner

Zum ersten Mal wird es heuer eine Festivalseelsorge geben. Über 30 speziell geschulte Festivalseelsorgerinnen und -seelsorger werden an allen drei Tagen für Anliegen der Besucher da sein. Die erfahrenen Seelsorgerinnen und Pädagogen aus der katholischen und evangelischen Kirche sind für alle Menschen unabhängig von ihrer Weltanschauung da.

Keine Gefahrenhinweise in Linz

Rund 10.000 Menschen werden am kommenden Samstag zudem in Linz auf die Straße gehen, um ein Zeichen für Vielfalt zu setzen und Gleichberechtigung für die LGBTIQ-Community zu fordern. Für die Veranstalter kommt auch nach den vermeintlichen Anschlagplänen eine Absage der Regenbogenparade, organisiert von der Hosi Linz, nicht infrage. "Man kann sich auch zu Tode fürchten. Wir wollen ein Zeichen setzen und werden ein Zeichen setzen", erläutert Gesamtorganisator Gerhard Niederleuthner im STANDARD-Gespräch.

Natürlich gebe es jetzt einen sehr engen Kontakt mit der Polizei: "Aber man hat uns bereits versichert, dass keine Information hinsichtlich einer Gefährdungslage vorliegen würden." Zusätzlich habe man aber ohnehin eine professionelle Securityfirma engagiert, die die Veranstaltung begleiten wird. Vonseiten der Linzer Polizei sieht man sich jedenfalls gut gerüstet. "Es gibt keine konkreten Gefahrenhinweise. Wir haben aber besondere Sicherheitsvorkehrungen veranlasst", erläutert Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. Zu Details will man sich aber nicht äußern.

Keine Verunsicherung in Graz

In Graz sind für den 1. Juli die Christopher Street Day Parade und das Parkfest geplant. Und auch in der steirischen Landeshauptstadt will man von einer möglichen Absage nichts wissen. "Ich verspüre keine Verunsicherung innerhalb der Community. Eine Absage wäre das Ziel der Gegner", ist Joe Niedermayer, Vorsitzender des Grazer Vereins RosaLila PantherInnen, im STANDARD-Gespräch überzeugt. Man werde sich jetzt sicher nicht "im Kasten verstecken". Niedermayer: "Das Motto lautet ganz klar 'Jetzt erst recht'. Wegen solcher Idioten braucht es diese Veranstaltungen. Wir sind keine Spaßparty-Parade, sondern eine Empowerment-Veranstaltung. Wir wollen ein deutliches Zeichen setzen." (Oona Kroisleitner, Markus Rohrhofer, 21.6.2023)