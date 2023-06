Wirkliche Dresscodes für Fine-Dining-Lokale gibt es nur mehr selten. Dennoch sollte man in solchen Lokalen nicht unbedingt in einer kurzen Sporthose auftauchen. Smart Casual reicht, also etwas gehobenere Arbeitskleidung. So lautet auch der Wunsch des britischen Restaurants Sushi Kanesaka.

An sich nichts Ungewöhnliches. Doch wenn man auf der Website des Luxuslokals weiterliest, wird den Gästen eine weitere Vorgabe nahegelegt: Man soll bitte kein Parfum auftragen. Der künstliche Geruch von Eau de Parfum und Co soll nicht von den sensorischen Eindrücken der Sushi-Gerichte ablenken. Vor allem die feinen und frischen Essig- und Fischnoten seien durch das Parfum der Gäste nicht mehr wahrnehmbar, heißt es vonseiten des Lokals.

Superteuren Fisch schnuppern

Die etwas sonderbar klingende Vorgabe des Lokals ergibt vielleicht etwas mehr Sinn, wenn man weiß, wie viel man dort für das Essen bezahlt. Umgerechnet 500 Euro muss man für ein 18-Gänge-Menü berappen. Die britische Zeitung "The Times" bezeichnet das Sushi Kanesaka als das teuerste Restaurant Großbritanniens.

Das besonders fein riechende Sushi des Kanesaka in London. Foto: The Dorchester/Sushi Kanesaka

Ob dem Wunsch des Betreibers entsprochen wird, wird sich zeigen: Erst im Juli eröffnet das Luxuslokal im Hotel "45 Park Lane" am Londoner Hyde Park. Ganze 13 Plätze stehen pro Abend zur Verfügung. Sushi Kanesaka ist eigentlich ein Tokioter Restaurant, mit der Dependance im Vereinigten Königreich expandiert das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Lokal zum ersten Mal international. (rec, 20.6.2023)