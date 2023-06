"Kleine Zeitung" holt Oliver Pokorny an Bord. Foto: Christian Jungwirth

Die "Kleine Zeitung" holt Oliver Pokorny an Bord: Der 55-Jährige, seit 2018 Chefredakteur der "Kronen Zeitung" in der Steiermark, soll unter der publizistischen Gesamtverantwortung von Chefredakteur Hubert Patterer die digitale Transformation in der hybriden Ausbalancierung der Print-und Online-Operationen weiterentwickeln und die lokale Kernkompetenz des Blattes im Süden Österreichs verstärken.

Pokorny wird aus diesem Grund innerhalb der Chefredaktion neben den Organisationsagenden auch die plattformübergreifende Gesamtverantwortung für sämtliche Steiermark-bezogenen Schlüsselressorts - das Bundesland-Ressort und die regionalen Außenredaktionen inklusive der Stadtredaktion Graz - übernehmen.

Bis auf weiteres wird "Krone"-Chefredakteur Klaus Herrmann die "Steirerkrone"-Redaktion in erster Linie von Wien aus, aber auch direkt in Graz entscheidend unterstützen, heißt es in einer Mail an die "Krone"-Belegschaft, die dem STANDARD vorliegt. Gerald Schwaiger, Chef vom Dienst der "Steirerkrone", wird vor Ort die Redaktion interimistisch übernehmen. (APA, red, 20.6.2023)