Thomas Klepeisz schaffte mit Ulm das Unmögliche, schnappte Bayern München den Meistertitel in der deutschen Basketballliga weg. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

So wirklich realisiert haben will es Thomas Klepeisz auch Tage danach noch nicht. "Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, was hier passiert ist. Ich vielleicht auch noch nicht." Der 31-jährige Burgenländer hat mit Ratiopharm Ulm den ersten deutschen Basketball-Meistertitel geholt, und man darf das getrost als das größte Wunder bezeichnen, das die Bundesliga (BBL) je erlebt hat. Mit 3:1 wurde die Finalserie gegen Bonn gewonnen, davor eliminierten die Ulmer die Titelfavoriten Bayern München und Alba Berlin. Nie zuvor hat ein Team von Hauptrundenplatz sieben den Titel geholt, noch nie eines die Top 3 rausgeworfen. Das ist quasi so, als würde Mainz 05 dem FC Bayern im Fußball die Meisterschaft wegschnappen.

Klepeisz stemmte als Kapitän als Erster den Pokal, dank einer langjährigen Freundschaft zu Vereinslegende Peer Günther durfte er die Binde übernehmen. "Für mich ist ein Traum wahr geworden. Weil ich eine große Rolle im Team hatte, nicht nur auf der Bank gesessen bin und mit dem Handtuch gewedelt habe. Wir sind aus dem Nichts gekommen."

Klepeisz stemmte als Kapitän als erster den Meisterpokal. IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Ulm ist eigentlich eine Doppelstadt, bestehend aus dem württembergischen Ulm und dem bayerischen Neu-Ulm, dazwischen fließt die Donau. Der Kirchturm des Münsters ist mit 161,53 Meter der höchste der Welt, Albert Einstein wurde hier geboren, es gibt eine weltweit anerkannte Uni. Für die eine oder andere Frage in der Millionenshow wäre Ulm also schon gut. Ansonsten steppt in der 190.000-Einwohner-Stadt nicht der Bär. Klepeisz lebt mit seiner Freundin hier, fühlt sich wohl, stammt selbst aus Güssing, das auch nicht gerade als Party-Epizentrum bekannt ist. In Ulm wird Klepeisz beim Spazierengehen schon erkannt, nach dem Titel wird er quasi an jeder Ecke angesprochen.

ratiopharm ulm - Telekom Baskets Bonn | Highlights easyCredit BBL 22/23

Die Highlights des entscheidenen Finalspiels MAGENTA SPORT

Klepeisz agiert auf der Position des Pointguards, setzt seine Mitspieler ein, sorgt mit seinen Pässen dafür, dass sie happy sind und ihre Würfe bekommen. Selbst ist der 1,86 Meter große Legionär auch ein hervorragender Shooter, versenkte in der abgelaufenen Saison durchschnittlich 42 Prozent seiner Dreier. 2020 stieß Klepeisz nach vier Jahren Braunschweig zu Ulm. Im selben Jahr wurde der "Orange Campus" eröffnet, ein Vereins- und Nachwuchsleistungszentrum, das zu den besten in Europa zählt. Drei Trainingshallen, großflächige Krafträume, Kino, Restaurant, "das war auch ein Grund, warum ich hierhergekommen bin, weil die Möglichkeiten hier außergewöhnlich sind".

Ulm ist auch dafür bekannt geworden, ehemalige Spieler der National Basketball Association auf der Durchreise zu verpflichten. So gelang im Winter mit dem Transfer von Bruno Caboclo ein Coup. Der 27-jährige Brasilianer wurde zwei Jahre vor Jakob Pöltl von den Toronto Raptors gedraftet (2014), konnte sich in der NBA aber nicht durchsetzen. In Ulm war der 2,06 Meter große Caboclo eine entscheidende Verstärkung auf dem Weg zum Titel. Genauso wie das spanische Toptalent Juan Nunez, der 19-jährige Spielmacher war im Vorjahr wertvollster Spieler der U20-EM.

Auch Beethoven schaut am Münsterplatz zu, wie Ulm den Meistertitel holte. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Derix

Bei den Heimpartien geht es in Ulm richtig zu. In den Finalspielen brachten es 6000 Zuschauer auf eine Lautstärke von 117 Dezibel, das ist nur wenig leiser als ein startendes Flugzeug, also knapp unter der Schmerzgrenze. 60 Sekunden hatte es jeweils gedauert, bis die beiden Heimspiele der Serie ausverkauft waren. Der Verein verfügt nur über ein Drittel des Budgets der großen Rivalen Berlin oder Bayern, das Team spielte sich aber im Playoff in einen Rausch. Und war schwer auszurechnen für die Topteams. "Für mich ist dieser Titel genauso hoch einzuordnen wie die Erfolge mit Güssing", sagt Klepeisz.

Ganz oben, ganz unten

2014 und 2015 waren die Südburgenländer Meister, zwei kleine Wunder. Ein Jahr darauf war der Verein insolvent. Klepeisz war Teil des Aufstiegs und des Absturzes. "Es ist, wie es ist. Wir haben damals trotzdem Unglaubliches geleistet." Im Sommer kehrt Klepeisz regelmäßig zu Familie und Freunden heim. Sein Jus-Studium hat er auf Eis gelegt.

Einen Traum hat Klepeisz noch: sich mit Österreich für eine EM zu qualifizieren. Das bleibt aber eine Herkulesaufgabe. In der letzten Gruppenphase der Pre-Qualifiers für die EuroBasket 2025 trifft Österreich zwischen 22. Juli und 5. August auf Bulgarien und Norwegen. Nur der Gruppensieger bleibt im Rennen, muss noch eine letzte Quali-Phase überstehen. Klepeisz: "Es schaut fast unmöglich aus, aber das habe ich mir in Ulm auch gedacht." (Florian Vetter, 26.6.2023)