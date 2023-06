Neuer Kino- und TV-Preis, initiiert von ORF, ARD Degeto und SRF. Foto: ORF, ARD Degeto, SRF

Wien - ORF, ARD Degeto und SRF rufen Produktionsfirmen aus dem deutschen Sprachraum zur Einreichung für einen neuen, gemeinsamen "Kino- & TV-Preis" auf. Gesucht werden Ideen für eine moderne Komödie, die von den komplexen Beziehungen zwischen Menschen erzählen soll, die in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland beheimatet sind.

Das Verhältnis der drei Länder muss nicht Kern der Erzählung sein, aber die Idee sollte komödiantisches Potenzial für alle drei Nationen bereithalten, hieß es in einer Aussendung des ORF. Als Gewinn winkt ein Finanzierungsbeitrag zu einer Treatment-Entwicklung über 10.000 Euro und die Chance, den Stoff in Zusammenarbeit mit ORF, ARD Degeto und SRF bis zum finalen Drehbuch für einen Kino- und TV-Film zu entwickeln. (APA, 20.6.2023)