Susanne Gogl-Walli stellte in dieser Saison bereits zwei Rekorde auf. REUTERS

Schneller, höher weiter – es ist ein Kampf um Hundertstel und Zentimeter. Susanne Gogl-Walli, Markus Fuchs und Lukas Weißhaidinger sorgten in den vergangenen Wochen für Rekorde. In der österreichischen Leichtathletikszene tut sich was. "Absolut, man sieht auf jeden Fall positive Entwicklungen und es kommen viele junge Sportler und Sportlerinnen nach", sagt Gogl-Walli. Allein in diesem Jahr lief sie zwei Rekorde: Bei der Hallen-EM in Istanbul erledigte sie die 400 Meter in 51,73 Sekunden und blieb damit 17 Hundertstel unter dem 1979 von Karoline Käfer aufgestellten österreichischen Indoorrekord. Beim Freiluftmeeting in Chorzow, Polen, lief Gogl-Walli die 400 Meter gar in 50,90 und also erstmals unter 51 Sekunden. Das bedeutete die direkte Qualifikation für die WM Mitte August in Budapest.

In letzter Zeit haben sich vor allem ihre sportlichen Bedingungen verbessert. Die 27-Jährige trainiert in Linz auf der Gugl. Die Infrastruktur am oberösterreichischen Olympiastützpunkt ist "sehr gut. Da ist viel passiert." Ähnliche Trainingsverhältnisse seien auch in der Südstadt zu finden. Dort ist Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger stationiert. Sprinter Markus Fuchs trainiert bei einem Team in der Schweiz. Der Erfolg ist für Gogl-Walli keine reine Teamleistung, viel mehr hätten die einzelnen Trainerinnen und Trainer großen Anteil daran.

Das nächste Ziel

Gogl-Walli fand mit ihren Bestzeiten Anschluss an Europas Spitze. Rekorde spielen im Sport für sie eine Rolle, auf der Jagd nach ihnen ist sie aber nicht. Ob am Ende eine Topzeit herausschaut, weiß sie während des Laufs nie. "Das erkennt man an der Konkurrenz. Ist man vorne, schaut es natürlich gut aus", sagt die Sportlerin von der TGW Zehnkampf-Union. Zur Leichtathletik fand die Linzerin durch den Turnunterricht, nachdem sie dem Ballett aufgrund unzureichender Beweglichkeit den Rücken gekehrt hatte. Seit 2009 läuft sie. Nach der Matura hat sie der Weg zum Heeressport geführt.

Die Sprinterin verstärkt Österreich bei den diesjährigen Team-Europameisterschaften, die in Chorzow im Rahmen der European Games ausgetragen werden. Insgesamt 40 heimische Sportlerinnen und Sportler messen sich dabei in der dritten Liga mit der Kollegenschaft aus 14 Nationen. Das angestrebte Ziel ist der Aufstieg in die zweite Division. Dafür ist eine Platzierung unter den Top drei nötig. Pro Sieg in einer Disziplin gibt es 15 Punkte für das gesamte Team.

Gogl-Walli geht in drei Disziplinen an den Start: 4 x 100-Meter-Staffel, 200 Meter und 4 x 400-Meter-Staffel. "Es ist ein ganzer spezieller und schöner Wettkampf. Wir sind in der Leichtathletik keine Mannschaftsbewerbe gewohnt. Deshalb ist es umso cooler, wenn man sich gegenseitig anfeuert und für das Team die Leistung erbringt", sagt Gogl-Walli, die mit dem österreichischen Radprofi Michael Gogl verheiratet ist. Nach Chorzow kehrt sie immer wieder gerne zurück. Dort lief sie bereits zwei Mal zu Bestzeiten, zuletzt eben Anfang Juni. Die Bedingungen seien im Leichtathletik-Nationalstadion optimal. Neben einer einwandfreien Laufbahn spiele auch die Architektur des Stadions eine wesentliche Rolle. Durch die hochgeschlossenen Wände sei der Einfluss des Windes minimal – störender Gegenwind tritt nur in seltenen Fällen auf.

Die Leichtathletik ist vielfältig. Neben optimalen Bahn- und Wetterbedingungen kommt es viel auf das richtige Training an. Gelaufen wird dabei gar nicht so viel wie wahrscheinlich vermuten. "Es ist nicht so, dass wir jeden Tag ins Stadion gehen und sprinten. Das hängt immer von der jeweiligen Wettkampfphase ab", sagt Gogl-Walli. Im Winter sei der Umfang der Sprint-Einheiten geringer, im Sommer steige er auf zwei bis drei Mal die Woche. Hinzu kommen Trainings mit Fokus auf Grundausdauer, Kraft und Lauftechnik.

Das olympische Ziel

Die bevorstehende Weltmeisterschaft im August ist diese Saison ein Höhepunkt. Bei bisherigen Großveranstaltungen war für Gogl-Walli im Semifinale Endstation. In Budapest soll es aber weiter nach vorne gehen. Dass die internationale Konkurrenz dort größer ist, stört Österreichs Hoffnungsträgerin nicht. Immerhin gilt die WM als Generalprobe für Olympia 2024.

Die Qualifikation für die Spiele beginnt am 1. Juli. Gogl-Walli ärgert das ein wenig: "Für mich ist das schade, weil meine bisherigen Bestzeiten somit nicht für Olympia zählen. Sonst wär ich schon fix qualifiziert. So ist der Weg nach Paris noch länger." Nach Tokio 2021 wären das für sie die ersten Spiele vor Publikum. Für die WM in Budapest haben sich ihre Eltern als Fanclub bereits angekündigt.

Nervös, sagt Gogl-Walli, ist sie auch nach langjähriger Wettkampferfahrung noch. Zum Problem wird das aber nicht. Ganz im Gegenteil: "Die innerliche Anspannung ist gut für mich. Für gewöhnlich kann ich meine Leistungen dann noch besser abrufen." Mit den European Games, der WM und weiteren Meetings gibt es demnächst mehrere Möglichkeiten. Das 55.000-Zuschauer-fassende Stadion in Polen bietet dabei die nächste ganz große Bühne. (Laura Rieger, 22.6.2023).