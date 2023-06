Poly, trans, queer – die verschiedenen Begriffe, die im Pride-Monat Juni thematisiert werden, wirken vielleicht manchmal etwas kompliziert. Dabei ist es eigentlich ganz einfach: Wir alle sind Menschen, die respektvoll behandelt werden möchten. In diesem schmalen Buch, das innerhalb einer Woche von Montag bis Sonntag spielt, wird davon ganz unaufgeregt erzählt: Anni lernt eines Morgens in jener Bäckerei, in der sie sich jeden Tag vor ihrem geheimen Eisbad in einem zugefrorenen See den warmen Kaffee holt, Fred kennen – und mag ihn sofort. Als Fred schon am nächsten Tag mitmacht beim Eisbaden, gibt es einen kurzen Moment der Irritation: Denn er hat Brüste. Anni recherchiert ein bisschen, wie das so ist mit dem Trans-Sein. Einfach deshalb, weil sie ihn mag und richtig behandeln und bezeichnen möchte. Eigentlich gar nicht so kompliziert, oder?

