Kudos an RTL+, gerade im Pride-Month ein Format zu lancieren, in dem sich 17 schwule Männer in einer Villa in Thailand zum Rudelbums treffen. Als man 2019 mit der ersten Staffel Prince Charming startete – eine Bachelor-Version mit ausschließlich Männern, die mit Männern schlafen –, wollte man Grenzen pushen und Klischees zu Grabe tragen. Die Schwulen sind ja gar nicht so, die wollen nicht nur Sex und Party, sie suchen die große, monogame Liebe.

Die Kandidaten der Serie "Charming Boys". RTL / Markus Hertrich

Vier Jahre später wirft man diese heroische Intention mit dem Spin-off Charming Boys komplett über Bord. In dem neuen Format werden ehemalige Prince Charming-Kandidaten, die ihr volles Influencer-Potenzial noch nicht ausgenutzt haben, mit neuen Aufmerksamkeitsdefizitären zusammengesteckt, die die große Liebe suchen, aber eigentlich nicht wirklich. In Charming Boys daten sich nun alle untereinander. Auf das haben Zuschauer insgeheim schon während der anderen Prince Charming-Staffeln gehofft.

Wenn die Kandidaten vorgestellt werden, wird zuerst mal eine Großaufnahme der Beule in der Speedo gezeigt, dann der nackte Körper, dann das Gesicht. Die Prioritäten sind klar. In Charming Boys geht es nur mehr um "wer mit wem", so exzessiv wie möglich und am besten frontal vor der Kamera. Man probiert es gar nicht erst mit Subtilität.

Heiße Flirts und wilde Partys: Die ersten 25 Minuten der 1. Folge vorab schauen 🥳 | Charming Boys

Vielleicht ist das Befeuern von Klischees erfolgreicher für RTL. Die vergangenen Staffeln der queeren Datingshow kämpften zuletzt mit schlechten Quoten. Das Spin-off soll’s retten, für RTL und für uns Schwule. Am Ende gibt es neben der Liebe fürs Leben ganze 10.000 Euro zu gewinnen. Man macht sich echt für sehr wenig zum Deppen. (Kevin Recher, 21.6.2023)