Michael Boxall, hier im Dress von Minnesota United, soll rassistisch beleidigt worden sein. Foto: APA/AP/Dyck

Ritzing – Die Botschaft von Gianni Infantino war eindeutig. "Es gibt keinen Fußball, wenn es Rassismus gibt. Also lasst uns die Spiele stoppen", sagte der Präsident des Weltfußballverbands (Fifa) vor wenigen Tagen in Barcelona. Die neuseeländische Nationalmannschaft nahm den Schweizer am Montag bei einem Testspiel im burgenländischen Ritzing beim Wort. Trotz einer 1:0-Führung weigerten sich die All Whites, zur zweiten Hälfte gegen Katar anzutreten, nachdem Verteidiger Michael Boxall von Gegenspieler Yusuf Abdurisag rassistisch beleidigt worden sein soll.

Der österreichische Schiedsrichter Manuel Schüttengruber hatte in der 40. Minute nach einem Foul an Abdurisag seinen Freistoßspray gezückt. Danach wird die Lage im Sonnenseestadion unübersichtlich. Zunächst geraten der Katarer und der neuseeländische Kapitän Joe Bell aneinander, dann kommt es zu Rudelbildung, schließlich schleudert Abdurisag mit ausgestrecktem Zeigefinger Boxall einige Wörter entgegen. Boxall hat samoanische Wurzeln, der neuseeländische Verband spricht von rassistischen Beleidigungen, ohne den Wortlaut nennen zu wollen.

Rückendeckung vom Minister

"Wir stehen voll und ganz hinter der Aktion unserer Spieler, die diesem Vorgehen gemeinsam zugestimmt haben", sagt der neuseeländische Fußballchef Andrew Pragnell. "Wir wollen nie, dass ein Spiel abgebrochen wird, aber es gibt Themen, die größer sind als Fußball, und es ist wichtig, Stellung zu beziehen." Auch Neuseelands Sportminister Grant Robertson lobte die Entscheidung: "Ich unterstütze die Mannschaft dabei, wie sie ihren Kollegen unterstützt und sich gegen Rassismus gewehrt hat. Das sollten wir alle tun."

Seit 29. Mai bereitet sich Katar in Österreich auf den am 24. Juni beginnenden Concacaf Gold Cup vor. In Doha steigen die Temperaturen derzeit über 40 Grad, da nimmt sich die Hitze hierzulande vergleichsweise milde aus. Der Gold Cup ist die Kontinentalmeisterschaft für Nord-, Mittelamerika und die Karibik. Der WM-Gastgeber von der Arabischen Halbinsel darf wie schon 2021 als Gast mitmischen. Bereits am 15. Juni hatte Katar in Ritzing Jamaika mit 2:1 geschlagen, eine Woche davor ging ein Match gegen ein kroatisches B-Team 0:1 verloren.

Unverständnis in Katar

Trainiert werden die Weinroten von Carlos Queiroz, der das Team nach der erfolglosen WM übernommen hat. Der 70-jährige Portugiese zeigte ob des Abbruchs in Ritzing wenig Verständnis. "Anscheinend haben zwei Spieler gestritten. Die neuseeländischen Spieler beschlossen, ihren Mannschaftskameraden zu unterstützen, so wie unsere Mannschaft beschloss, unseren Spieler zu unterstützen", sagte er dem Fernsehsender Sky. "Es ist ein neues Kapitel im Fußball, das sicher niemand verstehen kann. Der Schiedsrichter hat nichts gehört."

"Es wurden keine Maßnahmen ergriffen", hielt der neuseeländische Verband die Untätigkeit des Schiedsrichters auf Twitter fest. "Das Einzige, was ich wahrgenommen habe, war ein kurzer Tumult in der 40. Minute", sagte Schüttengruber zum ORF. Er habe erst in der Pause von den Vorwürfen erfahren. Sind dem Unparteiischen deshalb die Hände gebunden? "Nein", sagt Bernhard Brugger von der Schiedsrichtervertretung IG Referee zum STANDARD. "Auch wenn der Schiedsrichter die Beleidigung nicht selbst hört, kann er theoretisch aufgrund der Aussagen der Spieler das Match abbrechen. Er muss aber nicht. Beides ist zulässig."

Weiterer Abbruch

Fast zeitgleich ereignete sich in der Steiermark bei einem Nachwuchsmatch zwischen Irland und Kuwait ein ähnlicher Vorfall. Wie der irische Verband mitteilte, sei in der Partie des U21-Nationalteams in Bad Radkersburg ein Ersatzspieler von einem Spieler der Olympia-Mannschaft von Kuwait rassistisch beleidigt worden. Der Vorfall wurde der Fifa gemeldet, hieß es seitens der Iren. Diese hatten zum Zeitpunkt des Abbruchs 3:0 geführt. (Philip Bauer, 20.6.2023)