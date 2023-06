Die zweite Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" startete am 15. Juni auf Paramount+ mit intergalaktischen Missionen, Anspielungen auf die Original-Serie und viel Unterhaltung

Wieder einmal geht es um alles, dieses Mal jedoch mit geänderten Vorzeichen. Während sich Captain Pike auf eine gefährliche Mission zwecks Rettung von Una Chin-Riley alias Nummer Eins (Rebecca Romijn) begibt, übernimmt Spock (Ethan Peck) das Kommando an Bord des Raumschiffs USS Enterprise NCC-1701.

Bereits die erste Folge der zweiten Staffel von Star Trek: Strange New Worlds ist richtungsweisend und vermischt gekonnt vertraute Elemente der Originalserie im 1960er-Jahre-Stil mit zeitgemäßer Optik. Die Fortsetzung der beliebten Serie, die ungefähr eine Dekade vor der Originalserie aus dem Jahr 1966 spielt, geht rasant weiter. Der Erzählstil bleibt derselbe wie in der ersten Staffel von Strange New Worlds – jede Episode hat einen individuellen Erzählstrang.

Captain Pike (Anson Mount), Una Chin Riley (Rebecca Romijn) und Spock (Ethan Peck) sind zurück an Bord der Enterprise. Paramount+

Fremde Planeten und neue Galaxien werden unter dem Kommando des charismatischen Captain Christopher Pike (Anson Mount) erforscht, dem mit Strange New Worlds eine eigene Serie gewidmet wurde. Sein Schicksal steht bereits sehr klar in den Sternen und hängt drohend über ihm. Ein klassischer und heroischer Einstieg, teilweise inspiriert vom Kinofilm Star-Trek III: Auf der Suche nach Mr Spock. Es bleibt spannend.

Der Soundtrack stellt Bezüge zur Originalserie her, hier und da erklingen sogar altbekannte Töne des In­tros aus den 1960er-Jahren. Visuell ist das Thema abwechslungsreich und bunt gestaltet. Verschiedene Galaxien werden durchflogen und utopische, fremde Welten gezeigt.

Gratwanderung

Strange New Worlds schafft eine gute Gratwanderung zwischen Spannung und nostalgischen Momenten. Celia Rose Gooding als Nyota Uhura und Ethan Peck als Spock treten in die Fußstapfen ihrer Vorgänger Nichelle Nichols und Leonard Nimoy, die bereits Generationen davor prägten.

Der produzierende Sender Paramount hält sich weiterhin an das Konzept der ersten Staffel und konzentriert sich darauf, Handlungen und Schicksale der Charaktere innerhalb der Episoden abzuschließen. Gelegentliche Cliffhanger wie am Ende der ersten Episode sorgen für überraschende Wendungen, ohne die die Handlung sonst etwas flach ausfallen würde.

Star Trek: Strange New Worlds Series 2 | Official Trailer | Paramount+

Paramount+ UK & Ireland

Spocks Zwiespalt – halb Mensch, halb Vulkanier – wurde bereits in der ersten Staffel von Strange New Worlds angedeutet. Krankenschwester Christine Chapel (Jess Bush) lässt sein Herz schneller schlagen. Die Szene am Ende der ersten Episode, wo Spock um ihr Leben bangt und dabei sogar eine Träne verdrückt, erscheint keinesfalls kitschig, sondern beschert einen Gänsehautmoment. Wie er danach zugibt, hat er keine Worte für diese neuen Gefühle. In den zehn Episoden werden nicht nur wortwörtlich, sondern auch bei den Figuren neue Dimensionen erforscht.

Insgesamt ist die Crew unter Captain Pike ein gutes Ensemble, auch Erica Ortegas (Melissa Navia) navigiert weiterhin das Raumschiff durch die verschiedensten Galaxien. Neu auf der Enterprise ist Pelia (Carol Kane), die trotz ihres hohen Alters – Pelia ist weit über hundert – abenteuerlustig geblieben ist. Wie sie bemerkt, ist Spock ein besonderer Vulkanier: einer mit einer Vorahnung, der seinem Gefühl folgen will. Also beschließt sie, Spock beim Kidnapping des Raumschiffs zu unterstützen. Einzig Paul Wesley als James T. Kirk schafft nicht dieselbe sprühende Energie wie seine Vorgänger Wiliam Shatner und Chris Pine.

Schräge Begegnungen

Strange New Worlds ist nicht wie andere Serien des Star Trek-Universums Picard oder Discovery, sondern eine möglichst risikofreie Adaption, die ihre Fans nicht enttäuscht. Mit nachvollziehbaren, aber keinesfalls vorhersehbaren Handlungssträngen sorgt die Serie für Unterhaltung. Das Storytelling vermittelt die originale Star Trek-Atmosphäre, die das Franchise bereits vor fünfzig Jahren so bekannt machte.

Science-Fiction-Einflüsse, originelle Kulissen und schräge Begegnungen machen Strange New Worlds stranger denn je! (Eleni Ernst, 20.6.2023)