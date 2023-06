Andrew Tate hat rechtliche Probleme. REUTERS/Inquam Photos/Sabin Cirstoveanu

Der als Frauenhasser bekannte Influencer Andrew Tate wird wegen Menschenhandels, Vergewaltigung und der Gründung einer kriminellen Organisation, um Frauen sexuell auszubeuten, angeklagt. Das gab die rumänische Anklagebehörde am Dienstag bekannt. Auch Tates Bruder Tristan und zwei weitere Verdächtige werden sich vor Gericht verantworten müssen.

Der 36 Jahre alte Andrew Tate und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Tristan waren Ende Dezember in Rumänien festgenommen worden. Im April wurden die beiden Geschwister in den Hausarrest entlassen. Zu den Opfern der beiden Brüder sollen auch Minderjährige gehört haben. Die Brüder weisen die Vorwürfe zurück. Ein Sprecher von Andrew Tate sagte in einer ersten Reaktion zur Anklage: "Wir sehen darin eine Möglichkeit, ihre Unschuld zu beweisen." Wann der Prozess starten wird, ist unklar. Ein Richter hat in einem Vorverfahren 60 Tage Zeit, um die Rechtmäßigkeit der Anklage zu prüfen.

Andrew Tate, der vor einigen Jahren mit seinem Bruder nach Rumänien gezogen war, wurde wegen frauenfeindlicher Äußerungen aus mehreren Onlinediensten verbannt, hat aber noch immer rund 6,9 Millionen Follower auf Twitter. (red, APA, Reuters, 20.6.2023)