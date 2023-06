Erinnern Sie sich noch an Salt Bae? Der Türke wurde 2017 zu einer kurzzeitigen Berühmtheit, weil er beim Salzen eine spezifische Handbewegung machte und das grobe Meersalz über seinen haarigen Unterarm auf das Steak seiner Gäste regnen ließ. Effektreich fürs Internet, überraschend für seine Gäste: Wie viel Salz da auf dem Teller landete, war bei jedem Gericht wohl anders.

Salt Bae mit seiner ikonischen Handhaltung bei den Cannes-Filmfestspielen. REUTERS

Mehr als 52 Millionen Follower zählt Salt Bae mittlerweile, sein Gastro-Imperium erstreckt sich über die ganze Welt. In der Türkei führte Salt Bae bereits mehrere Luxus-Steaklokale unter dem Namen "Nusr-Et", bevor er international expandierte. Zuerst nach Dubai, dann ermöglichte Gökçes Social-Media-Bekanntheit, sein Restaurantfranchise in die USA zu bringen. Das erste US-Steakhaus wurde von der Kritik nur verhalten aufgenommen.

Miese Burger

Im Februar 2020, also kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, eröffnete Salt Bae dann sein nächstes Lokal in New York mit dem selbstreferenziellen Namen "Salt Bae Burger". Nicht nur die Lockdowns machten dem neuen Gastrokonzept zu schaffen: Vor der Eröffnung wurde Salt Bae als sexistisch bezeichnet, weil er Veggie-Burger mit rosa Burgerbuns exklusiv an Frauen verteilte. Nun musste die Burgerbude schließen. Ein Grund waren wohl die vernichtenden Kritiken.

Ein Gastrokritiker von der Plattform "Gothamist" fand die Burger schlimmer als Krankenhausessen und bezeichnete das Lokal als "schlimmstes Restaurant in New York City". Ein anderer kritisierte das Ambiente und verglich es mit einem Flugzeughangar. "Verrückt" nannte die Food-Seite "Eater" das Angebot: Salt Bae Burger servierte Speisen teilweise zu horrenden Preisen. Unter anderem stand ein 99-Dollar-Milchshake auf der Karte. Der "Gold Burger", mit Blattgold ummantelt, wanderte für 100 Dollar über den Tresen.

Salt Bae Meme Original

Mit diesem Video wurde Gökçe zur Internetberühmtheit. Bruh Studios

Hunger im Hangar

Die Negativschlagzeilen rund um den protzigen Gastronomen reißen derzeit nicht ab. Erst im Mai wurde bekannt, dass der Restaurantbetreiber und gelernte Metzger seine Angestellten diskriminiert und seine Küche wie ein Diktator geführt haben soll, hieß es im "Business Insider".

Die Schlagzeilen dürften allerdings nicht das Ende von Salt Baes Erfolg bedeuten. Auf Instagram postete die Internetberühmtheit am Mittwoch Instagram-Storys aus seiner gut besuchten Dependance auf der griechischen Luxusinsel Mykonos und vom Istanbuler Flughafen, in dem gerade die nächste Burgerfiliale gebaut wird. Da passt die Hangar-Atmosphäre auch viel besser hin. (rec, 21.6.2023)