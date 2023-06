Eine SSD macht den Gaming-PC deutlich flotter. DER STANDARD / Zellinger

Solid State Disks (SSDs) waren eine Revolution am PC-Markt. Vorbei waren die Zeiten, als ratternde und langsame Magnetplatten den Start eines Computers zur Geduldsprobe machten. SSDs waren durch ihre Bauweise als reine Halbleiterspeicher ohne bewegliche Teile deutlich schneller als ihre Vorgänger. Aber: SSDs waren lange Zeit sehr teuer bei vergleichsweise geringer Speichergröße. Diese Zeiten sind nun offensichtlich vorbei, denn dieser Tage rutschten die Preise nach einer längeren Talfahrt erstmals auch in Österreich unter die Grenze von fünf Cent pro Gigabyte.

So günstig wie nie

So kostet eine der meistgekauften SSDs im Formfaktor M.2 (also in Form eines Riegels), die Samsung 970 EVO Plus mit zwei Terabyte Kapazität, beim günstigsten Anbieter aus Österreich 98 Euro und 26 Cent. Noch im August des Vorjahres kostete der Speicher mit 207 Euro mehr als doppelt so viel. Der Preis der kleineren Variante mit einem Terabyte Speicher entwickelte sich ganz ähnlich: Er fiel von 119 Euro auf unter 48 Euro. Der Preissturz ist natürlich nicht nur auf die Produkte von Samsung beschränkt: Auch die Produkte von Crucial (250 auf 75 Euro), Western Digital (257 auf 89,90 Euro) und anderen großen Herstellern sind gleichermaßen betroffen. Die Entwicklung ist nicht auf Festplatten in Consumer-Größen beschränkt: Selbst Speichermedien mit Kapazitäten jenseits der zwei Terabyte sind seit Sommer 2022 um mehr als die Hälfte gefallen.

Schwindende Nachfrage

Laut einem Report von "PC World" dürfte der Grund für den Preissturz in der schwindenden Nachfrage für PC-Komponenten liegen, was wiederum dazu führt, dass die Lagerhäuser mit NAND-Flash-Speichern gut gefüllt sind. Die meisten großen Hersteller verzeichnen einen enormen Rückgang der in der Pandemie sprunghaft angestiegenen Nachfrage, wie aus einem Bericht von "Anandtech" hervorgeht. Die Erlöse durch NAND-Flash-Speicher, der Hauptkomponente von SSDs, sind demnach im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent eingebrochen, was die Einnahmen der großen Hersteller wie Samsung, Kioxia, SK Group, WDC und Micron auf rund 10,3 Milliarden US-Dollar drückte.

Günstig ist nicht immer gut

Doch bei vermeintlich unwiderstehlichen Angeboten für Speicher, auf denen ein gesamter Pile of Shame einer Steam-Library Platz findet, ist Vorsicht geboten. Viele Hersteller schummeln bei den Angaben. So wird die Kingston NV2 als PCI Express 4.0 verkauft, nutzt die höhere Bandbreite aber nicht, wie aus einem Bericht von "Heise" hervorgeht. Wirklich hochwertige SSDs verwenden sogenannte TLCs, also Triple Level Cells, die drei Bit pro Zelle speichern. Günstigere Modelle sind mit QLC-Chips (Quadruple Level Cells) ausgestattet. Diese speichern vier Bit pro Zelle und sind oft langsamer, aber billiger.

Eine Ausnahme vom Preisverfall gibt es allerding: Die extra kleinen Speicher im Formfaktor M.2 2230 sind so teuer wie eh und je. Diese sind bei Userinnen und Usern des Steam-Decks sehr begehrt, sind sie doch die einzigen SSDs, die man in die Konsole von Valve stecken kann. (pez, 20.6.2023)