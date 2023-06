Der französische Stürmer wird damit zum teuersten Abgang in der Leipziger Vereinsgeschichte

Christopher Nkunku war bester Torjäger in der deutschen Liga, die Premier League wird aber ein härteres Pflaster. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

London/Leipzig - Der schon länger ausgehandelte Wechsel von Christopher Nkunku von RB Leipzig zu Chelsea ist offiziell von beiden Vereinen bestätigt worden. Demnach einigten sich der deutsche Cupsieger und der Tabellenzwölfte der abgelaufenen Premier-League-Saison auf eine Ablösesumme von kolportierten 60 Millionen Euro für den 25-jährigen Franzosen. Nkunku hatte bei Leipzig noch einen bis Juni 2026 laufenden Vertrag. Bei Chelsea unterschrieb er nun für sechs Jahre bis 2029.

Leipzig muss nun für Nkunku, der 2019 von seinem Jugendverein Paris Saint-Germain für 13 Millionen Euro Ablöse nach Sachsen gelotst wurde, einen Nachfolger finden. Bei RB wurde Nkunku zum Nationalspieler geformt und in der Vorsaison zum Fußballer des Jahres in Deutschland gewählt. Bei der Wahl setzte er sich gegen Robert Lewandowski durch. In der abgelaufenen Saison holte Nkunku mit seinen zwei Toren im letzten Spiel gegen Schalke 04 noch zusammen mit dem Bremer Niclas Füllkrug (beide 16 Bundesliga-Treffer) die Torjäger-Kanone. (APA, 20.6.2023)