Die Grünen versuchen die SPÖ auf Twitter zu trollen, bleiben dabei aber selbst in der Excel-Liste hängen. Die SPÖ tröstet sich mit Bablers roten Socken

Wenn jetzt nicht gerade rasend viel los ist, lohnt sich ein Blick auf Twitter, dort findet sich manchmal auch Erheiterndes, gerade im Bereich Politik. Die Grünen versuchen die SPÖ zu ärgern und machen darauf aufmerksam, dass es nach der Wahl von Mario Leiter zum neuen Chef der Vorarlberger SPÖ nicht gut um die Partei bestellt ist. Neun Bundesländer, neunmal Männer an der Spitze der Landesparteien. Da könnte man die Bundespartei auch noch dazunehmen, auch dort ist ein Mann der neue Chef.



Zur Illustration und wohl auch, um die SPÖ mit deren Gemurks bei Listenerstellungen zu ärgern, haben die Grünen eine Excel-Liste in Umlauf gebracht. Ganz so sicher sind die Grünen im Umgang mit Listen aber auch nicht: Dass der Frauenanteil unter Männern null Prozent, der Anteil von Frauen unter Frauen 100 Prozent beträgt, ist jetzt irgendwie logisch – und nicht unbedingt der SPÖ zum Vorwurf zu machen.

Die SPÖ lenkt sich derweil mit Socken von diesen Gehässigkeiten ab und huldigt ihrem neuen großen Vorsitzenden Andreas Babler. Die Kärntner SPÖ hat ein "Andi-Babler-Gewinnspiel" veranstaltet und sechs paar rote Socken verlost. Die Gewinnerinnen wurden am Dienstag verständigt. Dagegen gibt es zweierlei einzuwenden, mindestens: Die Gewinnerinnen wurden nicht gendergerecht ausgelost, es werden doppelt so viele Männer wie Frauen von Babler signierte Socken erhalten. Und es ist schlicht zu heiß für dicke, rote Wollsocken. Erst recht, wenn sie von Andi Babler unterschrieben sind. (Michael Völker, 20.6.2023)