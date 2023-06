Die erste Hitzewelle dieses Sommers hat Österreich erfasst. APA/ROBERT JAEGER

Wien – Zu Beginn der ersten Hitzewelle in diesem Jahr hat das Gesundheitsministerium den Betrieb seines Hitzetelefons wiederaufgenommen, dieses Jahr jedoch unter einer neuen Telefonnummer. Unter 0800 880 800 werden Anruferinnen und Anrufer beraten, wie man sich bei hohen Temperaturen während der heißen Sommermonate verhalten soll. Das Hitzetelefon ist von Montag bis Freitag von 6 bis 22 Uhr, samstags von 8 bis 20 Uhr und sonntags von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Zusätzlich sind wesentliche Informationen auf sozialministerium.at auch online verfügbar. "Die gesundheitlichen Folgen von Hitzewellen werden oft unterschätzt. Unser Hitzetelefon bietet eine einfache Möglichkeit, um sich bestmöglich beraten zu lassen", betonte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne).

Große gesundheitliche Belastung

Hitzewellen stellen für viele Menschen eine große gesundheitliche Belastung dar. Säuglinge, Kleinkinder, ältere und chronisch kranke Personen sowie Menschen mit Behinderung leiden besonders unter heißen Temperaturen. Über das Hitzetelefon des Gesundheitsministeriums, das seit sechs Jahren existiert, wurden 2022 rund 300 Beratungsgespräche durchgeführt. Betrieben wird die Hotline von der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit.

Mit einfachen Präventionsmaßnahmen lässt sich das gesundheitliche Risiko durch Hitzewellen deutlich mindern. Dazu gehört etwa, sich an heißen Tagen nur kurz im Freien aufzuhalten und ausreichend zu trinken. Ausgiebiges Lüften in der Früh, am Abend und in der Nacht und das Abdunkeln der Räume untertags schaffen möglichst erträgliche Temperaturen.

Hitze- und Gewitterwarnung

Temperaturen weit jenseits der 30 Grad stehen in den kommenden Tagen ins Haus, die Höchstwerte dürften am Donnerstag erreicht werden. Dann könnte sowohl im Osten als auch im Süden des Landes die 35-Grad-Marke erreicht werden, wobei sich aus heutiger Sicht nicht sagen lässt, wo genau mit den Hotspots zu rechnen ist, wie es bei Geosphere Austria am Dienstag auf APA-Anfrage hieß.

Für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wurde jedenfalls eine Hitze- und Gewitterwarnung ausgegeben. Die Hitzebelastung wird durch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit verstärkt. In der schwülen Luft können bis Donnerstag stellenweise kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel entstehen. Das Wochenende dürfte sich aus aktueller Sicht halbwegs sonnig, aber nicht mehr extrem heiß gestalten. In der Nacht auf Freitag zieht außerdem von Westen eine Kaltfront mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern durch.

Der Freitag bringt infolgedessen wechselhaftes Wetter, in der Westhälfte Österreichs ist es mit Höchstwerten zwischen 18 und 25 Grad schon deutlich kühler. Im Osten und Süden sind 27 bis 31 Grad zu erwarten, auch hier sind stellenweise Gewitter möglich. (APA, red, 20.6.2023)