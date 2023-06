Im Gastblog skizziert Stefan Czurda seinen Weg zur abstrakten Straßenfotografie und stellt seine Fotoserie "Urban Ghosts" vor.

Derzeit ist meine Fotografie stark mit meiner persönlichen Stilfindung in der Straßenfotografie verbunden, aber auch mit Projekten, die mich interessieren, herausfordern und bei denen es mir Spaß macht, über sie im Gastblog zu schreiben. Im letzten halben Jahr ist mein Schaffen bewusst abstrakt und experimentell geworden, und ich habe begonnen, Bewegungsunschärfe als Stilelement auf meinen Fotos zu verwenden. Im Zuge meines aktuellen "Stadtgeister"-Projekts wollte ich eine eigenständige monochrome Bildserie schaffen und habe deshalb in den letzten Monaten ausschließlich in Schwarz-Weiß fotografiert.

Urban Ghost Foto: Stefan Czurda

Diese Limitierung hatte etwas unglaublich Reizvolles, denn mein Fokus lag bewusst auf Strukturen. Kontraste und Tonwerte und Farbe habe ich komplett ausgeblendet. Passend dazu habe ich mich schon vorab mit einer rein monochromen Kamera limitiert, konkret mit der Leica M11 Monochrom, die schlichtweg keine Farbfotos produziert. Entstanden ist meine aktuelle Bilderserie "monochrome Stadtgeister", die ich zusammen mit meiner neuen Webseite und ein paar Hintergrundinfos in diesem Beitrag vorstellen möchte.

Ende der "Casual Street Photography"

Wer meinen Blog hier im STANDARD etwas verfolgt, weiß vielleicht, wie wichtig das Thema Stilfindung in der Fotografie für mich ist, und ich denke, dass ich mehr und mehr in meinem Stil angekommen bin. Die Art und Weise, wie ich in den letzten Jahren Straßenfotografie betrieben habe, würde ich als "Casual Street Photography" bezeichnen. Es war eine Zeit des Lernens und des Probierens, und ich habe mir über zwei Jahre Zeit genommen, um in diesem Genre anzukommen und mich mit den fotografischen Techniken, vor allem aber auch mit den "Soft Skills" für die Straßenfotografie vertraut zu machen.

Das regelmäßige Fotografieren, meist zweimal pro Woche, hat mir eine gewisse Sicherheit in meinem Erlernten gegeben. Meine persönlichen Highlights aus den letzten zwei Jahren können Sie gerne bei Interesse auf meiner neuen Webseite ansehen. Ich denke aber, dass jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen ist, meinen eigenen Stil in der Straßenfotografie zu entwickeln und zu kultivieren.

Abstrakte Fotografie und Bewegungsunschärfe

Abseits des Fotografierens, habe ich mich mit den Werken bekannter Straßenfotografen auseinandergesetzt, viel darüber gelesen, um mir Inspiration für zukünftige Projekte zu holen. Dabei haben mich mehr und mehr Werke inspiriert, die von der klassischen Straßenfotografie abweichen und in eine experimentelle Richtung gehen. Dazu zählten definitiv die Fotografie des großen Saul Leiter, der unterschiedliche Techniken verwendete, um einen malerischen Charakter seiner Fotos zu kreieren. Dazu gehörten Aufnahmen bei Regen und Schnee, das Fotografieren durch Fenster hindurch, Spiegelungen, und die Kombination vieler Elemente in unterschiedlichen Ebenen, wodurch oft kräftige Farben in unscharfen Vordergrundelementen zum Vorschein kommen.

Einen großen Einfluss auf mich hatten aber definitiv die atmosphärischen Werke von Olga Karlovac, über die ich bereits hier im STANDARD einen Beitrag verfasst habe, ebenso Alexey Titarenko. Besonders beeindruckend fand ich die Bildserie City of Shadows von Titarenko, die 1991 im Zuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion entstanden ist. Karlovac und Titarenko bilden ihre Werke ausschließlich in Schwarz-Weiß ab und verwenden Bewegungsunschärfe als zentrales Stilelement, was mich unglaublich fasziniert. Während Olga Karlovac eine verträumt melancholische Stimmung schafft, sind die Werke von Alexey Titarenko geisterhaft, düster und sehr ausdrucksstark.

Monochrome Stadtgeister

Inspiriert durch Olga Karlovac und Alexey Titarenko habe ich selbst begonnen, mit Bewegungsunschärfe zu experimentieren und möchte hier gerne meine erste Fotoserie vorstellen.

Fokus auf Kontrast und Tonwerte. Foto: Stefan Czurda

Meine Fotos habe ich bewusst in Schwarz-Weiß geplant und umgesetzt, um mich rein auf Elemente wie Kontraste und Tonwerte zu konzentrieren, allerdings wird Farbe definitiv in weiteren Projekten ein Thema sein, an denen ich auch schon etwas länger parallel arbeite. Das Faszinierende bei der Verwendung von längeren Belichtungszeiten ist die Tatsache, dass man nie wirklich weiß, wie sich das Stilmittel auf das Foto auswirkt und wie es Menschen darstellt. Die Nichtvorhersehbarkeit dieser Art von Fotografie übt einen unglaublichen Reiz auf mich aus.

Längere Belichtungszeiten Foto: Stefan Czurda

Während meiner Streifzüge durch die Stadt war es mein Ziel, meinen Motiven ein atmosphärisches, aber nicht zwingend düsteres Aussehen zu verleihen. Ebenso habe ich probiert, Vorder- und Hintergründe so auszuwählen, dass Kontrastunterschiede auf den Schwarz-Weiß-Fotos möglichst gut zur Wirkung kommen. Das alles passiert in einem Bruchteil einer Sekunde. Entstanden sind spontane Stadtporträts mit einem geisterhaften Erscheinungsbild, das durch längere Verschlusszeiten entsteht.

Entsprechend dem urbanen Umfeld, in dem ich fotografiere, nenne ich meine Werke "Urban Ghosts" oder eben "Stadtgeister" und hoffe, dass Ihnen meine monochrome Bildserie gefällt.

Stadtgeister Foto: Stefan Czurda

Die komplette Serie, bestehend aus neuen Fotos, können Sie gerne bei Interesse auf meiner Webseite betrachten. Entstanden sind die Fotos, wie zu Beginn angesprochen, mit der Leica M11 Monochrom, einer Schwarz-Weiß-Kamera, die ich mir für diese Arbeit ausgeborgt habe und an der Summicrons mit 28 Millimeter und 35 Millimeter Brennweite montiert waren. Durch das Fehlen des Farbfilters hat die Kamera ein stark vermindertes Rauschverhalten, was sie zu einer tollen Available-Light-Kamera macht. Der Sensor besitzt dazu noch einen hohen Dynamikumfang, und so ließen sich feine Nuancen in den Tonwerten meiner Schwarz-Weiß-Bilder schön darstellen. Zusammen mit den beiden Summicrons zeigte die Kamera eine feine, Leica-typische Zeichnung und einen wirklich ansprechenden Schwarz-Weiß-Look und war daher ein tolles Werkzeug für meine Fotoserie.

Leica M11 Monochrom Foto: Stefan Czurda

Wie geht es weiter?

Ich möchte meinen abstrakten Stil weiter festigen, weiterhin mit Bewegungsunschärfe experimentieren und mehrere Bildserien abschließen und einfach Freude an der Fotografie haben. Mein Schwarz-Weiß-Projekt ist, wie angesprochen, vorerst beendet, aber ich werde gelegentlich auch sicher wieder in Schwarz-Weiß fotografieren, denn das aktuelle Projekt war wirklich sehr erfüllend. Dennoch soll Farbe ein zentrales Element für meine Stadtgeister werden, und derzeit habe ich schon die eine oder andere Bildserie in Farbe begonnen, an der ich weiterhin arbeite.

Aktuell wurde ich mit meiner Fotoserie unter die Selected Photographers für die Urban Photo Awards 2023 gewählt und bin gespannt, wie dieser Wettbewerb weitergeht.

Urban2023 Photo Award Foto: Urban2023 Photo Award

Zu guter Letzt bedanke ich mich fürs Lesen meines Gastblogs und hoffe, dass mein persönlicher Weg und meine Erfahrungen in der Fotografie auch für Sie spannend sind. Wenn Sie mein aktuelles Stadtgeister-Projekt unterstützen wollen, freue ich mich, wenn Sie meinem ebenso neu gestalteten Instagram-Profil folgen!

(Stefan Czurda, 30.6.2023)