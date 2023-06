Was gibt es als Dessert? Was soll beim Ankommen der Gäste gereicht werden? Meine Schwestern und ich sitzen beisammen, wälzen Kochbücher und besprechen das in wenigen Wochen stattfindende große Gartenfest, das mittlerweile schon eine kleine Tradition geworden ist. Genauso wie der Tagesablauf inklusive Zubereitung der Speisen. Das heißt, zwei Schwestern reisen bereits am Vormittag in den Wiener Speckgürtel, um der dritten Schwester beim Vorbereiten zu helfen. Wir schneiden Gemüse für die Salate, backen Blechkuchen und Tartes und sind vielleicht schon leicht ermüdet, wenn die ersten Gäste am Nachmittag eintreffen.

Später, wenn es dämmert, wird der riesige Gasgrill in der Outdoor-Küche angeworfen. Gegrillt wird wie fast bei jedem Grillfest von Männern, auch wenn – so ehrlich muss man sein – nicht jeder zum Meistergriller geboren ist. Männer wollen grillen, aber es wird von ihnen auch erwartet. Ich kenne Männer, die ganz und gar nicht glücklich sind, wenn sie sich mit Grillzange und -schürze, den Insignien des Grillmeisters, an den Rost stellen sollen und zuvor noch eine prächtige Glut vorbereiten. Mein Vater wurde in den 1980er-Jahren im Urlaub auf dem Campingplatz verspottet, weil er es satthatte, mit Holzkohle zu grillen. Er legte sich einen Gasgrill zu, und fortan garte das Hendl ohne Rauchentwicklung am Spieß, der von einem batteriebetriebenen Minimotor angetrieben wurde. "Na, wie geht’s dem Hendlsolarium?" feixten die vorbeikommenden männlichen Bekannten. Grillen ohne Feuer und Rauch – das ging damals gar nicht.

Grillen ist ein Gemeinschaftserlebnis. Richtig populär wurden Grillpartys in unseren Breiten erst ab den 1970er-Jahren. Getty Images

Ich kenne aber auch wenige Frauen, die sich darum reißen, Würstel und Fleisch oder Halloumi und Tofu selbst zu grillen. Meine Schwiegermutter, so erzählt mein Mann, freute sich in den 1970er-Jahren sehr, wenn der Griller angeheizt wurde, weil das damit einer der wenigen Tage war, an denen sie nicht allein fürs Kochen verantwortlich war. Heute greifen Männer im Privaten und nicht nur in der Gastronomie häufiger zum Kochlöffel. Laut Sozialforschenden geschieht dies gern am Wochenende, wenn womöglich Gäste bekocht werden und mit der Essenszubereitung Anerkennung verbunden ist.

Als Massenphänomen existiert das Grillen in unseren Breiten aber noch gar nicht so lange, zumindest nicht in dieser Allgegenwärtigkeit, wie sie uns bunte Aktionsflyer der Supermarktketten alljährlich spätestens ab April weismachen wollen. Auf mindestens einer Doppelseite wird die Devise "Jetzt wird gegrillt!" ausgerufen.

Moderne und Feuer

Wirklich populär wurde das Grillen, so wie wir es heute kennen, erst ab den 1960er-Jahren, große Grillpartys noch etwas später. Das Zubereiten der Nahrung auf offenem Feuer wäre eine Reaktion auf die Moderne und die zunehmende Technisierung des Alltags gewesen, schreibt der Soziologe Sacha Szabo im Sammelband BBQ. Grillen – eine Wissenschaft für sich. Eine der technologischen Neuerungen war der Elektroherd, der ohne Feuer auskommt. Auch die Rollenbilder änderten sich. Dass der Mann die Familie ernährte, war keine Selbstverständlichkeit mehr, das Männerbild wurde fragiler. Mit dem Akt des Grillens erfolgt eine Kompensation: Der Mann inszeniert sich als mutiger Urmensch, der rohes Fleisch am Feuer zubereitet – auch wenn es nicht mehr vom Mammut stammt.

Doch nicht nur die Person, die am Grill steht, wird zum Urmenschen. Wir legen auf Grillpartys im Gegensatz zu anderen gesellschaftlichen Events manch erlernte zivilisatorische Norm ab. Die Kleidung ist meist leger, die Sitten sind gelockert: "Es gilt nicht als Fauxpas, die Hände hinzuzunehmen, wenn man Spareribs benagt. Ja, es gehört eigentlich mit dazu, dass der Mund mit Fett oder Soße verschmiert ist", schreibt Szabo. Mit dem Grillen als wichtigem Gemeinschaftserlebnis und dem Verteilen des Grillguts durch den "Grillmeister" lässt man laut dem Soziologen für kurze Zeit "die Vorstellung einer traditionellen Gesellschaft wiederaufleben", als die Beute oder – mit fortschreitender Zivilisation der Sonntagsbraten – ausgeteilt wurden.

2023 ist von der Rückbesinnung aufs Archaische zumindest auf den ersten Blick nicht mehr ganz so viel geblieben. Das Anheizen mit Holzkohle dauert, und der Rauch stört womöglich die nicht eingeladenen Nachbarn. Gas- und Elektrogrills haben Gärten und Balkone erobert, sie haben den Vorteil, rasch einsetzbar zu sein. Flammen und Glut gibt es nun seltener zu sehen. Das lässt sich mit einem edelstahlglänzenden Monstrum an Grill aber gut kompensieren – auch damit kann man Eindruck schinden und darüber fachsimpeln. Das Räucheraroma liefern Chips, die es fix fertig aus unterschiedlichen Hölzern in Säckchen abgepackt im Grillshop zu kaufen gibt. Auf dem Rost landen nicht nur Würstel und Koteletts, sondern Dryaged Steak, vegane Würstel und Gemüse.

Was geblieben ist, ist der Mann am Grill, gerne umgeben von anderen Männern, die womöglich gute Tipps geben. Und Frauen, die sich um den Rest der Speisen kümmern. Aber ganz ehrlich: Wäre Gemüse schneiden und Kuchen backen fürs Grillfest die einzige Reminiszenz an ein veraltetes Rollenbild, dann könnten wir Frauen eigentlich gut damit leben. Dem ist halt leider nicht so. (RONDO, Petra Eder, 30.6.2023)