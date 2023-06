Die Zerstörungen in der Ukraine, wie etwa hier in der Großstadt Krywyj Rih, sind nur schwer in Zahlen zu fassen. EPA / Stas Kozliuk

Auch wenn ein Ende des russischen Feldzugs gegen die Ukraine noch nicht abzusehen ist: Längst wird an Zukunftsperspektiven für das angegriffene und bereits in weiten Teilen zerstörte Land gearbeitet. Nun sollen die Planungen erneut Fahrt aufnehmen: Vertreterinnen und Vertreter von etwa 60 Staaten kommen am Mittwoch in London zu einer zweitägigen Wiederaufbaukonferenz zusammen, flankiert von Offiziellen aus multilateralen Institutionen und wirtschaftlichen Einrichtungen wie der Weltbank oder der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Privatwirtschaft und zivilgesellschaftlicher Sektor werden auf der Konferenz ebenfalls repräsentiert sein. Die letzte Konferenz in dem Format fand im Juni 2022 im Schweizer Lugano statt.

Welche Summe für den Wiederaufbau der Ukraine dereinst nötig sein wird, das kann derzeit freilich niemand so genau sagen. Kiew schätzt die Kosten einstweilen auf etwa 686 Milliarden Euro – wohl wissend, dass solche Angaben nur vorläufig sein können. Laut der UN-Entwicklungsagentur UNDP seien durch den Krieg landesweit etwa bereits 1,5 Millionen Gebäude und Wohnungen sowie tausende Schulen und Kliniken beschädigt worden. Dazu kommen massive Schäden an der Infrastruktur des Landes, etwa im Bereich der Energieversorgung.

Die Wiederherstellung von all dem, was durch den Krieg bisher zerstört oder beschädigt wurde, erscheint also als wahre Monsteraufgabe. Erschwert wird diese zusätzlich durch die vielen Minen, die eine Gefährdung für Instandsetzungsarbeiten darstellen. Bisher sollen rund 550.000 Landminen und nicht explodierte Kampfmittel geräumt worden sein. Die Zahl derer, die noch nicht gefunden wurden, könnte aber um ein Vielfaches höher sein: "Die Ukraine ist eines der größten Minenfelder der Welt", sagte UNDP-Chef Achim Steiner am Dienstag in Genf.

"Politisches und praktisches Signal"

Für Steiner handelt es sich bei dem Treffen in London jedenfalls nicht um eine klassische Geberkonferenz, sondern um "ein politisches, aber auch ein praktisches Signal". Demnach geht es auch nicht bloß um Finanzierungspläne für die Zukunft, sondern darum, die jetzt schon benötigte Hilfe zu beschleunigen und besser zu koordinieren. Ziel sei etwa die Unterstützung kleinerer und mittlerer Unternehmen: Finanzielle Starthilfe in diesem Bereich könne laut Steiner viel zur wirtschaftlichen Erholung beitragen. Mit Blick auf die Zukunft der Ukraine sei es auch wichtig, zerstörte Schulen rasch wieder betriebstauglich zu machen, um zehntausenden Schülerinnen und Schülern einen regelmäßigen Unterricht zu ermöglichen. Thema sollen laut Konferenzprogramm auch die nötigen Anstrengungen der Ukraine selbst sein, um das Investitionsklima im Land zu verbessern und die Standards für einen künftigen Beitritt zur EU zu erfüllen.

Im Vorfeld der von der Ukraine und Großbritannien veranstalteten Wiederaufbaukonferenz hat sich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Wort gemeldet: Die Kriegsruinen in der Ukraine müssten verschwinden, erklärte er, denn dann "verliert nicht nur der Angreifer, sondern auch die Idee der Aggression". Wie schwierig diese Aufgabe allerdings ist, davon zeugen die Ereignisse in der Ukraine einstweilen täglich. Die Konferenz dürfte auch im Schatten der Sprengung des Kachowka-Staudamms vor zwei Wochen stehen, die Selenskyj als "die größte menschengemachte Umweltkatastrophe in Europa seit Jahrzehnten" bezeichnete – und die dem künftig im Land nötigen Wiederaufbauwerk ein großes Kapitel hinzugefügt hat. (Gerald Schubert, 21.6.2023)