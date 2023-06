Symbolbild: Ein Fallschirmspringer traf bei seiner Landung den Kopf eines Mannes. APA/AFP/SONNY TUMBELAKA

Oslo – Ein Mann ist in Norwegen von einem Fallschirmspringer getroffen worden und einen Tag später gestorben. Wie die Zeitung "Verdens Gang" am Dienstag berichtete, wollte der Springer bei einer Flugsportveranstaltung in der Ortschaft Kjeller bei Oslo am Sonntag landen, traf dabei aber den am Boden stehenden Mann am Kopf.

Er kam demnach schwer verletzt in ein Krankenhaus. Laut der zuständigen norwegischen Polizei sei der "ältere Mann" am Montag seinen Verletzungen erlegen. Es handle sich um einen tragischen Fall. Der Verstorbene werde nun obduziert.

Der norwegische Flugsportverband setzte eine Kommission ein, um zu untersuchen, wie genau es zu dem Unglück kommen konnte. Nach Angaben des Verbandes handelte es sich bei dem Toten um ein Mitglied der Fallschirmsprunggemeinde. Dem Bericht zufolge stand er in einem abgesperrten Bereich. (APA, 20.6.2023)