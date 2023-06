Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Die Bundesliga-Saison ist vorbei und wir genießen die Fußballpause! Das ist natürlich eine Lüge. Wir sitzen trotzdem täglich vor Medien und Foren und schauen, was es bei unseren Herzensvereinen Neues gibt. Was dabei herauskommt, ist in der aktuellen Folge zu hören.

Die Austria hat am Montag Verteidiger Hakim Guenouche verpflichtet. Rapid hat vergangene Woche mit Fabian Eggenfellner (Rapid II) verlängert sowie Nenad Cvetkovic für die Kampfmannschaft verpflichtet. Bei der Austria gibt es noch Gerüchte um Tin Plavotic von der SV Ried und um eine Rückkehr von Aleksandar Dragovic. Verteidiger sind derzeit offensichtlich in Mode in der Wiener Transferpolitik. Wir sprechen aber natürlich auch noch über andere Spieler, um die es Gerüchte gibt, und reden weiters über die Spielerinnen der Damen- und Mädchen-Mannschaften. Die Vorbereitung von SCR und FAK nehmen wir auch unter die Lupe und schauen, was da auf uns zukommen wird.

Außerdem sprechen wir ausführlich über beide Special Need Teams, die in der letzten Woche bei zwei unterschiedlichen Veranstaltungen mitgewirkt haben. Viel Spaß beim Hören! (Stefan Novotny Markus Friebis, 20.6.2023)