Der Verfassungsgerichtshof kommt nur selten zu öffentlichen Verhandlungen zusammen. APA/TOBIAS STEINMAURER

So kritisch wie in der vergangenen Woche erlebt man die Richterinnen und Richter des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) selten. Am Mittwoch vergangener Woche und am Montag dieser Woche verhandelte das Höchstgericht über die Corona-Förderagentur Cofag. Fraglich ist, ob es zulässig war, die Förderungen über eine ausgelagerte Gesellschaft abzuwickeln. Dadurch seien laut VfGH nämlich die Kontrollrechte des Parlaments eingeschränkt worden.

An den beiden Verhandlungstagen luden die Richterinnen und Richter mehrere Vertreter des Finanzministeriums und des Bundeskanzleramts vor und forderten genauere Infos zu zentralen Fragen: Warum hat die Regierung die Förderungen nicht direkt über das Ministerium ausbezahlt, das dafür eigentlich geeignet gewesen wäre? Wer hat damals, im Jahr 2020, die Weisung erteilt, die Cofag zu gründen? Und mit welcher Begründung?

Laut den Regierungsvertretern sei es effizienter und schneller gewesen, die Förderungen über eine privat organisierte Agentur abzuwickeln. Die Gründung der Cofag sei damals auf Weisung der Sektion 1 des Finanzministeriums erfolgt.

Doch da der VfGH mit diesen Antworten nicht zufrieden war, forderte er die Regierung nach der ersten Verhandlung dazu auf, ein Schriftstück über die "Erwägungen für die Gründung der Cofag" vorzulegen.

Schleierhafte Begründung

Ende vergangener Woche kam die Regierung dieser Aufforderung nach und brachte am VfGH ein Dokument ein. Bei der darauffolgenden zweiten Verhandlung am Montag wollte Richter Christoph Herbst dann von den Regierungsvertretern wissen, wann dieses Dokument erstellt wurde. Die Antwort des Ministeriums: "Letzten Freitag." Und auch inhaltlich wird man aus den Unterlagen nicht wirklich schlauer.

Von der Weisung aus der Sektion 1 ist in dem Dokument keine Rede mehr, sagt Rechtsanwalt Dieter Altenburger, der einen involvierten Förderwerber am VfGH vertritt. Die Cofag wurde als Tochter der Abbag gegründet, einer Gesellschaft, die Staatsbeteiligungen abwickelt. Laut Regierung habe es so eine "bessere Darstellungsmöglichkeit der Covid-19-Maßnahmen" gegeben.

Was das konkret bedeuten soll, bleibt schleierhaft. Und die eigentliche Frage, warum die Förderungen überhaupt über eine eigene Agentur abgewickelt wurden, wird nicht beantwortet. Auch einen beispielhaften Fördervertrag, den der VfGH gerne gesehen hätte, hat die Bundesregierung nicht vorgelegt.

"Politische Aufträge"

Verfassungsrichter Herbst stellte vergangenen Mittwoch infrage, ob die Abwicklung der Hilfen über die Cofag wirklich schneller war. Gerade das Finanzministerium, das laufend mit wirtschaftlichen Zusammenhängen zu tun habe, "müsste das doch können", sagte Herbst. Nach mehreren Stunden wandte sich Verfassungsrichter Johannes Schnizer fast entschuldigend an die Beamten: "Das ist keine Kritik an Ihnen persönlich. Sie haben ja politische Aufträge zu erfüllen."

Eine Entscheidung wird in den nächsten Wochen oder Monaten erwartet. Auch im Fall einer Aufhebung der Cofag müssen Förderungen laut Fachleuten wohl nicht zurückgezahlt werden.

Die Richterinnen und Richter am VfGH richteten vergangene Woche in einer öffentlichen Verhandlung kritische Fragen an die Vertreter der Bundesregierung. (Jakob Pflügl, 20.6.2023)