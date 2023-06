Das Filmarchiv Austria reist an der frischen Luft in die 1990er-Jahre und widmet sich Schnitt- und Regiegrößen wie Monika Willi oder Maria Schrader

"Kino wie noch nie": Spike Lees "Do the Right Thing" steht auf dem Programm der Sommerschiene des Filmarchivs Austria. Filmarchiv Austria

Im Kino lässt sich gut Urlaub machen. Im Open-Air-Kino noch besser. Das diesjährige "Kino wie noch nie" des Filmarchivs Austria entführt sein Publikum von Juni bis August an allerlei Reiseziele – bequem vom Plastiksessel im Augartenspitz aus.

Wo geht die Reise überall hin? Zuerst einmal zurück in die 1990er. Unter diesem Motto steht nämlich das historische Special. Und ja, die 90er sind schon so lange her, dass sie Retrospektiven bekommen! Das Jahrzehnt ist mittlerweile gut in der Kinogeschichte angekommen. Im Augarten sind zehn zum Klassiker gewordene Kindheitsfilme zu sehen – oder, je nach Generation, archäologische Erkundungsmöglichkeiten in die Filme der Ära. Dort begegnet man so bunten Gestalten wie Big Lebowski, Evita, Eiskalte Engel, Virgin Suicides oder Showgirls und sogar echten Dinosauriern im allerersten Jurassic Park (1993).

Auch der schönste Urlaubsfilm des vergangenen Kinojahrs Aftersun (Regie: Charlotte Wells) spielt in den 1990ern und zeigt eine berührende Vater-Tochter-Geschichte mit Camcorder und Macarena-Karaoke. Und Cirkus Columbia von Danis Tanović ist eine Heimreise in das Bosnien kurz nach dem Ende des Eisernen Vorhangs und vor dem Balkankrieg mit einem Koffer voller Deutschmark und süßer Nostalgie.

AFTERSUN | Trailer deutsch german [HD]

kinofilme

Tributes für Willi, Schrader und Morricone

In den 1990ern nahm auch die Karriere einer Österreicherin ihren Anfang, die ungern im Rampenlicht steht. Die Rede ist von Schnittmeisterin Monika Willi, kürzlich oscarnominiert für Tár. Ihr ist ein Tribute gewidmet, beginnend mit ihrer ersten Spielfilmmontage, dem Roadmovie Suzie Washington, über Barbara Alberts Nordrand und das Drogen-Roadmovie Contact High bis zur Klavierspielerin und, klar, Tár.

Weitere Tributes gelten Maria Schrader, die vormals als Schauspielerin, jetzt als Regisseurin – u. a. mit dem #MeToo-Drama She Said –viel beschäftigt ist; sowie dem verstorbenen Maestro Ennio Morricone, etwa mit Terrence Malicks Südstaatenpoem Days of Heaven (1978).

Der junge Richard Gere in "Days of Heaven" © Filmarchiv Austria

Das Richtige tun!

Die Sommerhitze erträglich macht uns Spike Lee mit seinem 1990 bei den Oscars übergangenen Meisterwerk Do the Right Thing (1989). Stilistisch und thematisch visionär nimmt er uns am heißesten Sommertag nach Brooklyn mit, Ecke Stuyvesant Av. / Quincy St. – heute übrigens offiziell "Do The Right Thing Way" genannt.

Do the Right Thing | Restored Trailer

thecoolidge

Das Richtige getan hat heuer jedenfalls das Open-Air Augarten mit seinen 60 Filmabenden. Neben unterhaltsamen 35-mm-Klassikern und Stummfilmen zu Livemusik (Schwerpunkt: "Leading Ladies des frühen Kinos") gibt es Rückblicke aufs Kinojahr und Vorpremieren von Herbst-Highlights. Etwa den Abschlussfilm Vienna Calling, der mit einem Gartenkonzert vom Nino aus Wien eingeleitet wird.

Auch Gäste wie Thea Ehre und Franz Rogowski haben sich angekündigt. Los geht's am Donnerstag mit dem Stummfilm-Krimi Die Würghand. (Marian Wilhelm, 21.6.2023)