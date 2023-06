Bianca S. leidet seit ihrer Kindheit an Vitiligo, sie ist ungewöhnlich schwer betroffen. Die Autoimmunerkrankung schmerzt nicht, aber das Pigment in der Haut wird aufgelöst. Dadurch entstehen weiße Flecken. Peter Hruska

"Du siehst aus wie eine Palatschinke." Oder: "Bist du eine Milka-Kuh?" Solche und andere Kommentare musste sich Bianca S. als Kind oft anhören. Seit ihrer Kindergartenzeit leidet sie an der Weißfleckenkrankheit – Vitiligo lautet der Fachbegriff –, die anderen Kinder sparten nicht mit Beschimpfungen und Hänseleien. Erst das machte ihr bewusst, dass sie anders aussah als die anderen Kinder. "Mit dem Älterwerden hatte ich öfter Identitätskrisen, zum Beispiel wenn ich mit meiner Mutter unterwegs war. Sie ist schwarz, ich bin durch die Krankheit weiß – mit Flecken. Aber irgendwann habe ich mich daran gewöhnt und habe begonnen, die Krankheit zu ignorieren."

Am Beginn hatte Bianca nur ein paar weiße Flecken, an den Knien, rund um die Augen und den Mund. Die haben sich immer weiter ausgebreitet, bis sie mit sechs oder sieben Jahren komplett weiß war. "Nach einiger Zeit ist meine ursprüngliche Hautfarbe in Punkten wieder zurückgekommen, im Gesicht, am Rücken und an den Oberarmen." Heute arbeitet Bianca unter anderem als Model. Sie findet es gut, dass auch andere Betroffene das Thema in die Öffentlichkeit bringen, wie etwa das Model Winnie Harlow. "Sie geht offen mit ihrer Krankheit um und zeigt sich. Ich finde es schön, zu wissen, dass ich mit dem Thema nicht allein bin." Die Krankheit begleitet die Wienerin ja täglich, vor allem jetzt, im Sommer, ist Sonnenschutz für sie extrem wichtig, da Biancas Haut durch das fehlende Pigment absolut keinen Eigenschutz hat.

Der Rücken von Bianca S. ist besonders stark betroffen, er ist zum Großteil ohne Pigment. Privat

Ungefähr 1,1 Prozent der Menschen in Österreich sind von Vitiligo betroffen, das sind etwa 100.000 Personen. Die Weißfleckenkrankheit, wie sie auch genannt wird, ist eine Autoimmunerkrankung, die sich auf der Haut manifestiert. Das Hautpigment oder Melanin geht in bestimmten Arealen verloren, weil durch die Krankheit die Pigment-bildenden Zellen oder Melanozyten zerstört werden. Dadurch bilden sich weiße Flecken. "Die Haut wird dabei aber nicht zerstört, die Krankheit ist an sich schmerzlos und ungefährlich", erklärt der Dermatologe und Vitiligo-Experte Adrian Tanew.

Stigma und psychische Belastung

Allerdings steigt mit der Diagnose die Wahrscheinlichkeit für körperliche Begleiterkrankungen wie Schilddrüsenfehlfunktion oder Stoffwechselerkrankungen. Und eine Studie aus dem Jahr 2022 zeigt, dass Vitiligo-Betroffene ein fünfmal höheres Risiko haben, an einer Depression zu erkranken. 56 Prozent berichten von starken negativen Auswirkungen auf ihr Selbstwertgefühl. Um hier für mehr Aufklärung und Sichtbarkeit zu sorgen, wurde 2011 der Welt-Vitiligo-Tag ins Leben gerufen. Dieser findet seither immer am 25. Juni statt.

Am 25. Juni ist Welt-Vitiligo-Tag. Die Weißfleckenkrankheit ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich stark verbreitet. Männer und Frauen sind gleichermaßen betroffen, auch die verschiedenen ethnischen Gruppen. Werk

Warum die Krankheit ausbricht, weiß man nicht. Es gibt eine genetische Prädisposition dafür, bei etwa 20 Prozent der Betroffenen ist ein weiteres Familienmitglied erkrankt. Aber man kennt auch andere potenzielle Auslöser. Tanew weiß: "Physikalische Faktoren können zu einem Ausbruch führen, etwa ein schwerer Sonnenbrand, Druckstellen oder heftige Reibung. Aber auch die Psyche ist ein Aspekt. So kann Vitiligo etwa in zeitlicher Nähe zu einem traumatisierenden Erlebnis auftreten. Bei der Mehrzahl der Betroffenen kann man aber keinen Grund für den Ausbruch festmachen."

Bei den meisten Betroffenen sind weniger als zehn Prozent der Körperfläche betroffen, besonders häufig tritt die Krankheit im Gesicht, auf den Handrücken oder im Genitalbereich auf. Eine prägnante Musterzeichnung, wie sie etwa das bereits erwähnte Model Winnie Harlow hat, ist dabei die Ausnahme, sagt Tanew. Auch sind die allerwenigsten Erkrankten so stark betroffen. Vitiligo entsteht übrigens im Lauf des Lebens, praktisch nie ist sie bereits bei der Geburt präsent. Grundsätzlich kann sie in jedem Lebensalter auftreten, doch es gibt zwei Peaks: Der erste ist in der Jugend, der zweite im frühen Erwachsenenalter.

Durch das kanadische Model Winnie Harlow ist die Autoimmunerkrankung Vitiligo weltweit deutlich bekannter geworden. Sie hat eine besonders prägnante Musterzeichnung, das ist eher ungewöhnlich. Die allermeisten sind deutlich weniger stark betroffen. APA/AFP/ANDREA RENAULT

Neue Behandlungsmethoden

Was viele nicht wissen: Die Krankheit kann man gut behandeln. Deshalb sollt man zum Arzt oder zur Ärztin gehen, auch wenn Vitiligo nicht schmerzt. "Immer noch haben viele den Eindruck, dass es keine Hilfe gibt und man ohnehin keine Empathie bekommt. Vielen Betroffenen hilft es aber sehr, wenn sie sich einmal ernst genommen fühlen und die Erfahrung machen, dass jemand die Erkrankung versteht und sie auch behandeln kann", sagt Tanew.

Im Wesentlichen passiert das mit Kortison- und Kortison-Ersatzprodukten (Calcineurininhibitoren) zur äußerlichen Anwendung. Diese kommen vor allem dann zur Anwendung, wenn maximal zehn Prozent der Hautfläche betroffen sind. Ist die Krankheit ausgeprägter oder sehr aktiv, ist Phototherapie das Mittel der Wahl. Betroffene werden dabei mit einer Art gefiltertem Sonnenlicht, nämlich Schmalband-UV-Licht, bestrahlt, diese Therapie wirkt auf die gesamte bestrahlte Haut. Man muss außerdem verstärkt auf Sonnenschutz achten, durch das fehlende Pigment besteht ein erhöhtes Sonnenbrandrisiko. Trotz des fehlenden Pigments haben diversen Studien zufolge Vitiligo-Betroffene aber kein erhöhtes Hautkrebsrisiko.

Und Tanew berichtet von einem neuen Präparat, das erstmals explizit für Vitiligo zugelassen ist: "Das ist eine immunmodulierende Creme, mit der die betroffenen Stellen zweimal täglich eingecremt werden. Allerdings ist sie ziemlich teuer. Jetzt muss mit dem Dachverband der Sozialversicherungen verhandelt werden, dass die Behandlung auch von den Kassen übernommen wird." Der Dermatologe kritisiert, dass es durch die rein optische Ausprägung zu einer Fehleinschätzung kommt: "Man nimmt Vitiligo nur als kosmetisches Problem wahr und ignoriert dabei, dass es eine immunologische Hauterkrankung ist, die oft mit einem hohen Leidensdruck einhergeht." (Pia Kruckenhauser, 23.6.2023)