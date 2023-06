19.40 REPORTAGE

Re: Die Frauen von Ceuta – Leben zwischen Europa und Afrika Die kleine spanische Exklave im Norden Afrikas ist wie ein Brennglas für zwei der drängendsten Probleme Europas: die Flüchtlingsströme aus dem Süden und den erstarkenden Alltagsrassismus. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Die Recyclinglüge Die Autoren Tom Costello und Benedict Wermter spüren Müllmakler auf, die Plastikmüll illegal im Ausland verschachern, sie dokumentieren, wie sich die Industrie an der Verbrennung von Müll bereichert, und decken Netzwerke auf, die mit Abfallschmuggel viel Geld verdienen. Bis 21.30, 3sat

20.15 LIEBESDRAMA

Mademoiselle Chambon (F 2009, Stéphane Brizé) Jean (Vincent Lindon) ist ein einfacher Maurer und bescheidener Familienmensch. Doch seine Bescheidenheit löst sich in Luft auf, als er die Lehrerin (Sandrine Kiberlain) seines Sohnes kennenlernt. In der feinfühligen Adaption des gleichnamigen Romans von Éric Holder enthüllen sich die großen Gefühle in Gesten, Blicken, Augenaufschlägen. Sanfter Nachgeschmack, der nicht sofort vergeht. Bis 21.50, Arte

Jean (Vincent Lindon) und Véronique (Sandrine Kiberlain) in "Mademoisell Chambon", 20.15 Uhr, Arte. Foto: TS Productions, Michael Crotto

20.15 DOKUMENTATION

Dok1: Bauer unser Regisseur Robert Schabus schaut sich an, was in der industrialisierten Landwirtschaft schiefläuft. Er selbst ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und kennt das Spannungsfeld zwischen Profit und Nachhaltigkeit. Um 21.45 erkundet Lisa Gadenstätter in Die dunkle Seite der Milch die Schattenseiten der Milchindustrie. Bis 22.40, ORF 1

20.15 DIEBISCH

Ocean’s Twelve (USA 2004, Steven Soderbergh)

George Clooney, Brad Pitt und Matt Damon geben sich als die besten Diebe ihrer Zeit. Trotzdem hinterließen sie deutliche Spuren: Der Casinobesitzer, den sie letztes Mal um Millionen und Julia Roberts brachten, will sein Geld zurück. Bis 23.00, Kabel 1

20.15 TIERISCH

Afrikas Wilde Seiten – Die Dürre (1/3) Im südlichen Afrika wird eine der schlimmsten Trockenzeiten der letzten Jahrzehnte für das Leben von fünf Tierfamilien eine große Herausforderung. Alle Tiere kämpfen um die letzten Tropfen Wasser. Manche werden es schaffen, andere nicht. Bis 21.10, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Ukraine – Die Minenräumerinnen Nicht explodierte Kampfmittelrückstände stellen in vielen Regionen der Ukraine eine große Gefahr dar. Die Reportage begleitet Frauen, die als Minenräumerinnen arbeiten. Um 23.05 folgt im Weltjournal+ die Dokumentation Russische Oligarchen – Mit Putin auf Gedeih und Verderb. Bis 23.55, ORF 2

23.25 DOKUMENTATION

Der lange Weg hinaus Sich aus einer neuen religiösen Bewegung zu befreien ist ein langwieriger und oft auch schmerzhafter Prozess. Fünf Aussteigerinnen und Aussteiger berichten von ihren Erfahrungen. Bis 0.20, Arte