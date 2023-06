Eines zeichnet sich zuletzt immer deutlicher ab: So wie jetzt wird es in der Smartphone-Welt nicht weitergehen. Ob in der EU, den USA oder auch in zahlreichen asiatischen Ländern – überall steht die Dominanz von Apple und Google im Fokus von Wettbewerbshütern. So plant etwa die EU im Rahmen des Digital Markets Act allerlei Maßnahmen, um die Macht der Hersteller über Android und iOS zumindest zu lockern.

Japan macht Ernst

Während es noch einige Zeit dauern dürfte, bis die neuen EU-Regeln wirklich greifen, schicken sich derzeit auch die Gesetzgeber in einer ganz anderen Weltregion an, Apple und Google neuen Vorschriften zu unterlegen. So könnte in Japan bereits kommendes Jahr ein neues Gesetz in Kraft treten, das die Macht der App-Stores im Fokus hat. Dies berichtet unter anderem "Kyodo News".

Google und Apple: vereint, wenn es um das Bekämpfen von Regulierung geht. REUTERS

Die größten Auswirkungen hätte dies auf Apple: Soll das Unternehmen doch dazu gezwungen werden, sowohl alternative App-Stores als auch "Sideloading" – also die manuelle Installation einzelner Programme – zuzulassen. Google würde dieser Punkt zwar nicht treffen – immerhin ist unter Android schon immer beides möglich –, andere Bestandteile des Gesetzesentwurfs sind aber auch für den Apple-Konkurrenten relevant.

So will die japanische Regierung festschreiben, dass die Plattformbetreiber eigene Apps und Bezahldienste nicht mehr bevorzugen dürfen. Das würde dann an den Kern des Geschäftsmodells der beiden großen App-Stores gehen, immerhin kassieren diese bisher bis zu 30 Prozent Beteiligung für sämtliche Transaktionen.

Abwarten

Wie immer gilt es dabei aber abzuwarten, wie die Regelung im Detail formuliert ist und wie Apple und Google darauf reagieren werden. Bisher haben sich die beiden Unternehmen nämlich als äußerst geschickt darin erwiesen, solche Gesetze dem Wortlaut nach zu erfüllen und dennoch die Nutzung von Alternativen so unattraktiv wie möglich zu machen.

So müssen etwa beide in Südkorea bereits andere Bezahldienste zulassen, heben bei deren Verwendung aber für jede Transaktion eine Plattformsteuer ein, die kaum niedriger ist als das, was sie vorher kassiert haben.

Lobbying

Trotzdem versuchen es die beiden Firmen derzeit noch mit Plan A, also mit dem Verhindern des Gesetzes. So betont etwa Apple, dass solche Regelungen ein "Risiko" für die User darstellten. Schon in der Vergangenheit hatte das Unternehmen immer wieder betont, dass die Alleinstellung des App-Stores für die Sicherheit von iPhones unerlässlich sei. (apo, 20.6.2023)