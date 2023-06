Einem Klagenfurter Journalisten wurde sein Arbeitswerkzeug abgenommen. Es geht um den Vorwurf der Verletzung des Amtsgeheimnisses. Und um viele Überstunden. Getty Images/iStockphoto

Franz Miklautz in Klagenfurt ist freier Journalist und als "Mediapartizan", so nennt sich seine Homepage, bekannt und für seine Investigativgeschichten auch gefürchtet. Im heurigen Frühjahr berichtete er im "Kärntner Monat" über den Klagenfurter Magistratsdirektor, der im Jahr 2022 ganze 800 Einheiten an Überstunden angesammelt hatte, die einen Gegenwert von 66.000 Euro darstellten. Damit verdiente Magistratsdirektor Peter Jost im vergangenen Jahr knapp 270.000 Euro brutto.

Medienrechtlich war Miklautz für diese Geschichte offenbar nicht zu belangen, jetzt aber ermittelt die Polizei gegen ihn, wie er selbst berichtet. Es geht um den Vorwurf des Beitrages oder der Bestimmung zum Amtsmissbrauch. Irgendwer muss dem Journalisten die Gehaltszettel zugespielt haben, offenbar ein Beamter aus dem Rathaus, der nun ermittelt werden soll. Miklautz beruft sich auf das Redaktionsgeheimnis, nun wurden ihm von der Polizei im Auftrag des Gerichts allerdings sein Mobiltelefon und sein Macbook abgenommen.

Der Anwalt von Miklautz, Peter Kaspar, hat dagegen einen Einspruch eingelegt, vorläufig können die Geräte von Miklautz also nicht ausgewertet werden. Der Anwalt spricht von einem Angriff auf die Pressefreiheit, sein Mandant sei zudem in seiner Arbeit schwer eingeschränkt: Ohne seinen Computer und sein Handy könne er nicht arbeiten, er habe damit auch keinen Zugriff auf seine Unterlagen und Kontakte. Miklautz: "Da die von mir geschriebenen Storys vollinhaltlich stimmen und man mich medienrechtlich nicht belangen kann, versucht es die Gegenseite nun mit dem Strafrecht." (Michael Völker, 20.6.2023)