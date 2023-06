Der Bodenverbrauch muss in Österreich gesenkt werden. Nun wird eine neue Arbeitsgruppe eingesetzt. Kritik kommt von NGOs

Der Beschluss der Bodenschutzstrategie muss neuerlich vertagt werden. Nach der scharfen Kritik der Grünen vom Montag gebe es noch offene Fragen, sagte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Dienstag nach der politischen Sitzung der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK). Offenbar wurde dort sehr heftig diskutiert, denn ein im Anschluss geplantes Hintergrundgespräch mit Medienvertretern musste um eine dreiviertel Stunde nach hinten verlegt werden.

Asphaltierter Boden heizt sich in der Sommerhitze stark auf - eines von vielen Problemen des Bodenverbrauchs. Getty Images/Zhengxin

Es sei tatsächlich eine "intensive Sitzung" gewesen, sagte Totschnig. Man befinde sich zwar "haarscharf" vor einem Abschluss, es brauche aber noch ein paar Wochen bis Monate, sagte der Minister. Es wird nun nochmal eine neue Arbeitsgruppe eingesetzt, bestehend aus Vertretern von Bund und Ländern sowie Städte- und Gemeindebund, die laut Totschnig an einer Formulierung arbeiten soll, wie das 2,5-Hektar-Ziel in der Strategie verankert wird. Zur Erklärung: Der Bodenverbrauch in Österreich ist zu hoch - bis 2030 soll er von rund zehn auf diese 2,5 Hektar pro Tag reduziert werden.

Kritik von NGOs

Kritik gab es umgehend vom WWF, der einen "glaubwürdigen Neustart bei der Bodenpolitik" forderte und bisherige durchgesickerte Entwürfe als "ambitionslos" bezeichnete. Vor allem die Bundesländer müssten "ihre Blockadehaltung gegenüber echtem Bodenschutz überdenken", heißt es in einer Aussendung.

Greenpeace hatte schon am Montag mit einem Betonmisch-Lkw vor dem Ministerium protestiert. Die NGO kritisiert, dass schon 2002 in der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes das 2,5-Hektar-Ziel genannt wurde, ein politischer Beschluss aber bis heute fehle. (Martin Putschögl, 20.6.2023)