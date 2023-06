Gegen Ende des Räucherungsprozesses schaut sich Ulla Wittmann die Tofublöcke genau an und nimmt die ersten fertigen heraus, während andere noch ein paar Stunden in den Räucherofen kommen. Guido Gluschitsch

Ulla Wittmann wickelt am Markt eine Portion Tofu in eine lachsrosa Zeitung von vergangener Woche und sagt: "Ein gutes Produkt braucht eine gute Verpackung." Die Zeitung dient dazu, den eingeschweißten Tofu kalt zu halten. Ein Mann bleibt vor ihrem Stand stehen. Er schaut neugierig, aber doch ablehnend. Wittmann holt mit einem Holzlöffel eine kleine Kostprobe aus einem Glas mit der Bolognese, die sie herstellt, und reicht sie ihm. "Probieren Sie, Sie werden kaum einen Unterschied schmecken", sagt sie. Aber da ist sie bei diesem Herrn an den Falschen geraten. Wenn er ja weiß, dass Tofu drinnen ist, kann das nicht schmecken.

Viel Geld für wenig Geschmack

Tofu an sich schmeckt bekanntlich auch wirklich kaum nach etwas. Warum der Manufaba-Tofu von Ulla Wittmann mit drei Euro pro 100 Gramm in etwa dreimal so viel kostet wie Supermarktware, wenn eh beide nach nix schmecken? Das liegt an der Handarbeit. Außerdem schmeckt der Tofu von Manufaba wirklich besser – hat nicht diese Plastilinnote. Beim geräucherten Tofu, der zwei Tage im Rauch von Sägespänen liegt, die in der Region von Rubinien und Weißbuchen anfallen, fällt der Unterschied noch einmal stärker auf. Denn industriell erzeugter, geräucherter Tofu ist oft und manchmal vielleicht sogar nur mit Raucharoma versetzt. Der Tofu von Ulla Wittmann unterscheidet sich aber auch in der Konsistenz von vielen aus dem Supermarkt.

Ulla Wittmann nimmt die ersten fertigen Blöcke aus dem Räuchergestell. Guido Gluschitsch

"Die Einkäufer der Lebensmittelketten sehen Tofu als Fleischersatz und bevorzugen deshalb eher festere Sorten", erklärte ihr seinerzeit ihr Tofumeister, erinnert sich Ulla Wittmann und ist sich ziemlich sicher, dass das am Kundenwunsch vorbeigehe. "Inzwischen gibt es aber auch im Supermarkt guten Tofu", hängt sie an. Da habe sich viel verändert, seit sie vor nicht einmal zehn Jahren ihre ersten Tofu-Experimente machte. Auslöser war ein Artikel dazu im Standard. "Das Rezept hab ich dann angepasst, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden war."

Von der Boku zum Tofu

Ulla Wittmann studierte auf der Boku, hat für Umweltschutzorganisationen gearbeitet und sich dann entschieden, etwas Neues anzufangen. Die Idee, Tofumacherin zu werden, war nicht sehr weit hergeholt. Zum einen hatte sie inzwischen viel Erfahrung gesammelt und eben Hilfe von einem Tofumeister bekommen. Zum anderen spielte ihr Ludwig Birschitzky, ihr Lebensgefährte, in die Hand. Birschitzky hat seinen landwirtschaftlichen Betrieb im burgenländischen Frauenkirchen 2002 auf Bio umgestellt – und baut Sojabohnen an. Sogar der Regionalitätsgedanke der kurzen Wege passte also ins Konzept.

Und so kam es auch, dass Ulla Wittmann ihren ersten Tofu 2015 am Biofest in Frauenkirchen verkaufen wollte. Doch der Markt musste wegen Schlechtwetters kurzfristig abgesagt werden. Wittmann stand mit dem fertigen Tofu da, den sie nicht pasteurisiert und der etwa zwei Wochen lang hält. Zum Glück bekam sie gleich darauf, quasi im letzten Moment, noch einen Standplatz am Markt der Erde, einem Vielfaltsmarkt der Slowfood-Bewegung zum Erhalt der Biodiversität. Sie war gleich ausverkauft, und damit war der Durchbruch auch schon geschafft.

Weil beim Tofumachen Hygiene extrem wichtig ist, sieht die Küche eher einem Labor ähnlich. Guido Gluschitsch

"Das Geschäft lief super an", erinnert sie sich, "und das ohne Marketing." Es hat nicht lange gedauert, bis das Gasthaus zur Dankbarkeit in Podersdorf angerufen hat, weil es den Manufaba-Tofu auf die Karte setzen wollte. Inzwischen gibt es ihn auch im Fritz in Weiden.

2018 übersiedelte Ulla Wittmann mit ihrer Manufaktur an einen neuen Standort – gleich auf der anderen Straßenseite, wo sie nun auch einen Hofladen hat. Dort bietet sie neben dem normalen und dem geräucherten Tofu auch Gläser mit Tofuprodukten wie besagte Bolognese an. "Die Produkte habe ich entwickelt, weil ich nichts wegschmeißen wollte, wenn etwas übrig geblieben ist", sagt sie. Und selbst isst sie nur vier, fünf Mal im Monat Tofu. "Das ist vielleicht wie bei einem Chocolatier", sagt Wittmann, "der isst auch nicht jeden Tag Schokolade."

Weniger Tofu, mehr Glasln

Rund 60 Kilogramm Tofu machte sie früher pro Woche – arbeitete dafür 80 bis 100 Stunden –, jetzt sind es nur mehr 120 Kilogramm im Monat. Und es wird noch weniger werden, sagt sie. Personalprobleme. Für sie alleine ist die Arbeit nicht zu schaffen, "beim Tofukochen muss jetzt der Ludwig helfen, aber der hat ja auch den Hof", sagt Wittmann. Sie denkt an, sich mehr auf ihre Produkte im Glas zu spezialisieren und sich auf die Märkte zu konzentrieren, wo sie am liebsten verkauft. Was uns wieder zum Anfang bringt und an den Mann erinnert, den die Tofu-Bolognese nicht so wirklich begeisterte.

Frisch geräucherter Tofu. Guido Gluschitsch

"Die Tofuwelt ist so vielfältig, dass ich selbst nur einen Ausschnitt kenne. Dass Tofu wenig Eigengeschmack hat, ist gut, weil man ihn so breitgefächert einsetzen kann", sagt Ulla Wittmann. Aber auch: "Am Tofu scheiden sich die Geister. Viele Menschen haben einfach keine gute Erfahrung mit ihm gemacht." Und dann sind da noch die Geschichten, die erzählt werden, dass Tofu den Regenwald zerstöre – weil für viele Soja eben Soja ist, egal ob es wie im Seewinkel für die Erzeugung von Tofu oder wie im Regenwald für die von Tierfuttermitteln angebaut wird. (Guido Gluschitsch, 21.6.2023)