Liegt alles in Trümmern? Der Turmbau zu Babel, die vermessene, zum Himmel strebende Unternehmung, endete einst in einem kolossalen Crash – so erzählt es jedenfalls die Bibel.

Mit The Tower of Babel hat das Klangforum Wien ein Projekt benannt, bei welchem im Rahmen des Musikfests im Wiener Konzerthaus "die Vermessung einer Landkarte der Neuen Musik im postsowjetischen Raum" vorgenommen werden sollte. Und dies im Augenblick des "maximalen Scheiterns", wie Intendant Peter Paul Kainrath zu Beginn des zweiten Konzerts am Montagabend im Gespräch mit Philipp Blom feststellte. In diesem Projekt wolle man "die Scheinwerfer anmachen und die Vorarbeiten leisten". Und zwar für das, was nach einer Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine folgen muss: Kommunikation und Kooperation.

Worte wie Kieselsteine

In dem von Vitali Alekseenok souverän geleiteten Konzert richtete sich der erste Spot auf Dariya Maminova. In ihrem Stück mit dem Titel I Don’t Know Whether the Earth Is Spinning or Not … warf die Russin Wörter wie Kieselsteine in die Stille und löste damit im Ensemble akustische Wellenbewegungen aus.

Hauptact des Abends dann das Sextett für zwei Klaviere und Streichquartett des Georgiers Mikheil Shugliashvili: vielfältige Erregungen vorrangig rhythmisch-motorischer Art (man denke an Ameisen im Zuckerrausch), die schlussendlich in einer samtigen Sedierung ein ruhiges Ende fanden.

Nichtssagend das reizlos zum Hohen, Hellen strebende Ucht der in Deutschland lebenden Ukrainerin Anna Korsun: Sonnenaufgänge kann Maurice Ravel besser. Dann ein kurzes Stück Lettin Asia Ahmetjanova: Beth, eine Art Zwiegespräch eines Trompeters und einer Trompete, hatte komische Züge. Spannend und unterhaltsam schlussendlich Strophes-Segments des Armeniers Aram Hovhannisyan mit einer kecken Oboe. Jubel für die Wiederaufbauarbeit im Mozart-Saal. (sten, 20.6.2023)