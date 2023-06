Der Bludenzer Stadtpolizeikommandant Mario Leiter ist designierter SPÖ-Chef in Vorarlberg. Nach turbulenten Jahren will er die Partei bei der Landtagswahl nach vorn bringen

Während nach dem chaotischen Führungswechsel in der SPÖ-Bundespartei langsam so etwas wie Ruhe einkehrt, wurde nun auch in der Vorarlberger Landespartei die jahrelange Suche nach einem Parteivorsitzenden beendet: Der 57-jährige Polizist Mario Leiter soll die Sozialdemokraten künftig führen und will bei der Landtagswahl im nächsten Jahr als Spitzenkandidat antreten.

Als Polizist wisse er um die Sorgen der Bürger, deswegen will Mario Leiter die SPÖ nach vorn, konkret in die Landesregierung, bringen. Seine Wahl sei mit Stricherlliste statt mit Excel durchgeführt worden. APA/SPÖ/EVA RAUCH

Gewählt wird er beim Landesparteitag, der voraussichtlich im Frühjahr stattfinden soll. Symbolisch bekam er am Dienstag einen riesigen Schlüssel von Gabriele Sprickler-Falschlunger überreicht, die die Partei zuletzt interimistisch führte – und zwar schon zum zweiten Mal.

Wunsch nach guter Stimmung

Der frühere Bludenzer Vizebürgermeister Leiter übernimmt eine Partei, die keine einfache Zeit hinter sich hat. Einerseits wollte sich jahrelang niemand so recht die Führung antun. Mit Thomas Hopfner gab es zudem einen Parteiaustritt – und öffentlich ausgetragenen Streit. Leiter ist nun um gute Stimmung bemüht. Er verstehe sich gut mit dem wilden Landtagsabgeordneten Hopfner, habe ihn erst unlängst getroffen. Mit den anderen SPÖ-Abgeordneten sei er ohnehin befreundet.

Das letzte Landtagswahlergebnis ist keines, auf das die Genossinnen und Genossen stolz sind: 2019 wurde man mit 9,5 Prozent viertstärkste Kraft. Leiters Ziel für Herbst 2024 in Prozent? "Jedenfalls mehr." Außerdem wolle er die SPÖ in eine Landesregierung führen.

Programm noch unklar

Mit welchem Programm Leiter das tun will, steht noch nicht fest. Am Dienstag nannte er nur wenige Eckpunkte, etwa dass das Land endlich Gratis-Kinderbetreuung anbieten müsse, anstatt – wie zuletzt – die Gebühren zu erhöhen.

Zur Sozialdemokratie kam Leiter erst spät, 2017 trat er in die Partei ein. Warum die SPÖ? Leiter nennt als erstes Motiv biografische Gründe: Aufgewachsen in einer Arbeiterfamilie – der Vater Metzger, die Mutter Fabriksarbeiterin – mit zwei Brüdern in einer Sozialwohnung, habe er sehr früh mitbekommen, wie es sei, mit wenig Geld über die Runden kommen zu müssen. Ein Studium habe er aufgrund der finanziellen Situation nicht absolvieren können, dafür eine Lehre. Nach dem Abschluss begann Leitermit der Polizeischule, inzwischen ist er seit 38 Jahren Polizist.

Der zweite Grund ist ein pragmatischer: Leiter trat erstmals 2015 als unabhängiger Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Bludenz an, verlor die Stichwahl dann aber knapp. Er merkte schnell, dass es gut ist, eine Partei und Strukturen im Hintergrund zu haben: Bei der Wahl 2020 musste er sich wieder in der Stichwahl geschlagen geben. Als er zum Stadtpolizeikommandanten aufstieg, legte der das Amt des Vizebürgermeisters nieder.

Feministische SPÖ

Dass er neben seinem Brotberuf genug Zeit haben wird, die SPÖ zu führen, davon ist Leiter überzeugt. Er sei ein Macher und sei lange Arbeitstage gewohnt. Auch dass er die SPÖ außerparlamentarisch führt, sieht der Bludenzer nicht als Nachteil.

Mit Leiter an der Spitze in Vorarlberg ist die SPÖ nun vollkommen männlich dominiert – Leiter sieht das anders. "Die Partei ist keine One-Man-Show, wir sind eine feministische Partei." Im Landtag würden zwei Drittel Frauen sitzen. Und mit Julia Herr und Eva-Maria Holzleitner seien im Bund zwei Frauen in Spitzenpositionen. Dass es Pamela Rendi-Wagner aufgrund ihres Geschlechts als Bundesparteivorsitzende schwerer gehabt habe, glaubt Leiter nicht. Für wen er im Rennen um den SPÖ-Vorsitz gestimmt habe? Das will Leiter nicht sagen. Er kenne und schätze Babler, Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil – seines Zeichens ebenfalls gelernter Polizist.

Eigene Wege

Mit den prononciert linken Positionen Bablers dürfte es im bürgerlichen Vorarlberg aber schwierig werden. In Leiters Worten: "Ich werde mich auf Bundesseite für gute Politik in Vorarlberg einbringen. Wir werden auch eigene Wege gehen. Uns unterschiedet viel von Wien oder dem Burgenland."

Was das konkret heißt, wird vorerst nicht ganz klar. Zur Forderung nach einer 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich sagt Leiter: "Babler wird beweisen müssen, wie und in welcher Zeit man das umsetzen kann." Auch in Bezug auf die Frage, was er von Tempo 100 auf der Autobahn – wofür sich Babler zuletzt aussprach – hält, bleibt Leiter vage: "Ich bin grundsätzlich für Klimaschutz. Der Schwerpunkt in Vorarlberg muss aber auf dem Ausbau der erneuerbaren Energien liegen." Dass das reduzierte Tempo zumindest für weniger Unfälle sorgen würde, weiß Leiter sehr gut. Denn neben seinem Job als Stadtpolizeikommandant in Bludenz hat er auch ein Unternehmen gegründet, das sich mit Verkehrssicherheit beschäftigt.

Die Politik der Landesregierung beschreibt Leiter als "holprig und mutlos", man müsse größer denken als in Wahlperioden, "vor allem beim Klimaschutz". (Lara Hagen, 20.6.2023)