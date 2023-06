Chinas wiederholter Griff nach Europas kritischer Infrastruktur sorgt auf dem Alten Kontinent für Argwohn – und unterschiedliche Ergebnisse. Während der fix geglaubte Einstieg der chinesischen Staatsreederei Cosco beim Duisburger Hafen vergangenes Jahr platzte – dem Vernehmen nach wegen mangelnder Mitspracherechte –, wurde der umstrittene Deal mit dem Hamburger Hafen diese Woche fixiert. Wohl zum Missfallen der EU-Kommission, die vor dem Cosco-Einstieg bei einem Terminal des Hafens gewarnt hatte.

Obwohl nicht namentlich erwähnt, stellt China den Hauptadressat des Handelskonzepts der EU-Kommission dar. imago images/Chris Emil Janßen

Nun legt die Brüsseler Behörde ein Konzept der Wirtschaftssicherheit vor, das unter anderem eine strengere Prüfung ausländischer Investitionen in der EU vorsieht. Denn die nationalen Instrumente werden aus Sicht der Kommission, wie im Fall des Hamburger Hafens, nicht konsequent genug gehandhabt. Das soll sich mit der neuen Strategie für wirtschaftliche Sicherheit ändern. Weitere Teile des am Dienstag vorgestellten Konzepts, dessen Adressat hauptsächlich China darstellen dürfte: genauere Kontrollen von EU-Investitionen im Ausland und strengere Vorschriften bei Exporten sowie gemeinsamer Forschung und Entwicklung.

Risiken kontrollieren

Zunehmende geopolitische Spannungen, mehr Wettbewerb sowie Schocks durch die Corona-Pandemie und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hätten die Risiken wirtschaftlicher Abhängigkeiten vor Augen geführt. "Wirtschaftliche Sicherheit ist für uns zu einer Priorität geworden", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Die neue Strategie werde die Souveränität, die Sicherheit und den Wohlstand Europas in den kommenden Jahren gewährleisten.

Von der Leyen will verhindern, wie bei russischem Erdgas in Abhängigkeitsverhältnisse zu geraten. Das neue Sicherheitskonzept soll zu einem "De-Risking" der wirtschaftlichen Beziehungen führen, aber nicht zu einem "De-Coupling", also einer Abkoppelung von China. Denn das Reich der Mitte ist wichtigster Handelspartner der Union, 2021 wurden 16 Prozent des EU-Außenhandels mit China abgewickelt – etwas mehr als mit den USA, die auf einen Prozentpunkt weniger kommen. Der Plan der Kommission lautet, einen begrenzten Bereich der Wirtschaftsbeziehungen zu definieren, in dem strenge staatliche Kontrollen gelten. Davon soll aber die breite Masse der Handelsströme möglichst unberührt bleiben.

Die Vorgaben dabei lauten: Die EU soll im Krisenfall nicht erpressbar sein und darf nicht dazu beitragen, die Volksrepublik militärisch zu stärken. Dazu sollen erstmals Informationen über Wirtschaftsbeziehungen, Forschungspartnerschaften und andere Formen der Kooperation gesammelt und zu einem ganzheitlichen Lagebild zusammengefügt werden.

Lieferketten stärken

Dadurch will die Kommission Lieferketten sicherer gestalten, auch bei der Energieversorgung. Risiken für die kritische Infrastruktur sollen ebenso verringert werden wie für Hochtechnologie, wo unerwünschter Wissenstransfer unterbunden werden soll. Dabei geht es um Bereiche wie Quantencomputer, künstliche Intelligenz, Mobilfunk, Biotechnologie oder Robotik. Vielmehr sollen Mitgliedsstaaten die heimische Produktion von kritischen Gütern wie Batterien und Mikrochips stärken und Exporte von strategisch wichtigen Technologien einschränken.

Ökonom Jeromin Zettelmeyer, Chef des Brüsseler Wirtschaftsinstituts Bruegel, warnt allerdings: "Das Konzept der Wirtschaftssicherheit sendet ein Signal in Richtung Entglobalisierung. Es muss sehr vorsichtig kalibriert werden, ansonsten schlägt es in Abschottung um und richtet großen Schaden an", zitiert ihn das Handelsblatt.

Da Themen wie nationale Sicherheit und Investitionskontrollen Zuständigkeiten der EU-Staaten sind, sind die Vorschläge der Kommission nicht bindend. Diplomaten zufolge beeinflussen sie die Diskussionen darüber unter den Mitgliedsstaaten dennoch maßgeblich. (Alexander Hahn, 20.6.2023)