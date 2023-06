Kiew/Budapest – Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu richtete am Dienstag eine grimmige Warnung an die USA und Großbritannien: Sollte die Ukraine die von Russland annektierte Halbinsel Krim mithilfe des US-Raketenwerfers Himars und der von London gelieferten Storm-Shadow-Marschflugkörper angreifen, bedeutete dies eine direkte Beteiligung der beiden westlichen Atommächte am Ukrainekrieg. Die Reaktion Russlands würde dann außerhalb der sogenannten "militärischen Spezialoperation" erfolgen, erklärte Schoigu – und drohte damit Washington und London mit Vergeltung.

Verteidigungsminister Sergej Schoigu teilt aus – und muss einstecken. Imago/ Russian Defence Ministry/TASS

Was Russland bisher unter seiner "Spezialoperation" versteht, erlebten die Ukrainerinnen und Ukrainer in der Nacht auf Dienstag einmal mehr am eigenen Leibe: Die russische Armee hat erneut mehrere Städte mit Raketen und Drohnen angegriffen, darunter die Hauptstadt Kiew und das etwa 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernte Lwiw (Lemberg). Bei dem Angriff auf Lwiw wurde laut der Militärverwaltung "kritische Infrastruktur" von sogenannten Kamikaze-Drohnen getroffen, wobei ein Feuer ausbrach.

Angriffe auch im Südosten

Die Militärverwaltung der südöstlichen Region Saporischschja teilte mit, Russland habe Telekommunikationsinfrastruktur sowie Agrarflächen beschossen. Es habe sich um einen Angriff mit sieben Raketen gehandelt, erläuterte das Militärkommando. Insgesamt sind bei russischen Angriffen seit Montagnacht zwei Menschen gestorben, mindestens 17 wurden verletzt.

Innerhalb des russischen Militärkomplexes werden indes nach Ansicht des britischen Geheimdienstes die Widersprüche immer direkter angesprochen: Das Londoner Verteidigungsministerium zitierte am Dienstag den Chef der Söldnerbande Wagner, Jewgeni Prigoschin, mit den Worten, er fordere eine Antwort auf einen "Vertrag", den er dem russischen Verteidigungsministerium vorgelegt habe. Damit reagiere Prigoschin auf ein Ultimatum, russische "Freiwilligenformationen" wie die Wagner-Söldner sollten sich bis 1. Juli vertraglich dem Ministerium unterstellen.

Prigoschins Botschaft sei "höchstwahrscheinlich ein weiterer bewusster Versuch, die Autorität der offiziellen Militärbehörden zu untergraben", vermutet London. Sein Tonfall gegenüber dem Verteidigungsminister sei zuletzt eindeutig konfrontativ geworden, hieß es weiters. Schon bisher hatte sich der Söldnerchef demonstrativ mit Schoigu angelegt, vor allem, als seine Verbände intensiv um die ostukrainische Frontstadt Bachmut kämpften.

Mehr Hilfsgelder

Der österreichische Ministerrat in Wien will indes am Mittwoch eine Aufstockung der humanitären Hilfsmittel für die Ukraine beschließen. Vorab hieß es in einer Aussendung des Außenministeriums, dass weitere 18 Millionen Euro aus dem Topf des dort angesiedelten Auslandskatastrophenfonds für das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz sowie für das Kinderhilfswerk Unicef aufgebracht werden sollen. Auch in der Republik Moldau soll das Geld die Not lindern. (flon, 20.6.2023)