Die zweite Staffel der Nachfolgeserie von "Sex and the City" versucht Erwartungen zu erfüllen, darunter ein Gastauftritt von Samantha. Ab Donnerstag, auf Sky

Wann kommt der Sex in die City? Mit dieser zentralen Frage sahen sich Carrie Bradshaw und Kumpaninnen am Ende der ersten Staffel von And Just Like That ... konfrontiert. Während weitgehend alle anderen Teilaspekte des New Yorker Damenteams freudig durchgewinkt wurden, spießte es sich ausgerechnet beim Leibthema. Der Reibeflächen waren, so die einhellige Meinung, des geneigten Publikums, zu wenig.

Zumindest diesbezüglich kann Entwarnung gegeben werden: Er kommt, oder besser sie kommen, und zwar fast alle – wobei wir dabei schon wieder fast zu tief im Thema wären. Jedenfalls geht es in dieser zweiten Staffel sehr darum, Erwartungen zu erfüllen. And Just Like That_... startet am Donnerstag auf HBO und hierzulande auf Sky mit zwei Folgen, danach kommen wöchentlich weitere. Schieben, drücken, stoßen, schmeicheln, hold me closer findet auf allen Ebenen statt. DER STANDARD sah sieben Episoden vorab, es folgen mäßige Spoiler.

Geleakter Gastauftritt

So manche andere schmerzliche Lücke wurde ebenfalls zu befüllen versucht. Höchste Aufmerksamkeit erlangte etwa ein ge­leakter (!) Gastauftritt von Kim Cattrall als ungenannte Samantha. Cattrall spielt in der Comeback-Serie bekanntlich nicht mit. Zwei schlechte Filme waren genug, da wollte sie bei einer Serie nicht auch noch dabei sein. Man kann das verstehen. Jedenfalls gibt es offenbar am Ende der zweiten Staffel ein Telefonat zwischen Samantha und Carrie, das getrennt und unter strenger Geheimhaltung aufgenommen worden sein soll. Die beiden verstehen sich nicht mehr ganz so gut, es ist ein offenes Geheimnis. Jedenfalls, diese Wiederbegegnung ist tatsächlich eine kleine Sensation.

Die nächste ist die sehr reale Rückkehr eines weiteren alten Bekannten, nämlich John Corbitt alias good old Aidan ist wieder da! In Abstimmungen über Carries beliebteste Liebschaften nimmt Corbitt regelmäßig den ersten Platz ein. Das Suchen und Finden im Gewirr der Großstadt wird stilgerecht inszeniert.

Wiedersehen zwischen Carrie und Aidan: Sarah Jessica Parker und John Corbitt in "And Just Like That..." Sky, HBO

Und die anderen?

Halten sich ebenfalls an ihre Regeln. Kristin Davis wurde wegen allzu intensiv durchgeführter Gesichtsbehandlungen kritisiert, also wurden diese im Rahmen des Möglichen reduziert. Miranda (Cynthia Nixon), die in ihrem Coming-out vielen zu sehr auf naive Lesbe spielte, darf wieder zynischer sein. Ihr moraltrunkenes Alkoholproblem aus der vorigen Staffel ist kein Thema mehr. Ihrem Love-Interest der nonbinären Che begegnet sie selbstbewusster und steckt Grenzen ab. Vielleicht hilft das ja auch, Vorwürfe, beim Thema Wokeness über die Stränge geschlagen zu haben, abzuwehren.

Praktisch: Die neuen Charaktere bedürfen keiner weiteren Einführung, sie dürfen von null auf hundert losstarten. Nya (Karen Pittman), Seema (Sarita Choudhury) und Lisa (Nicole Ari Parker) fügen sich ins Ensemble ein.

Im Mittelpunkt stehen ohnehin andere: Kostüme! Ausstattung! Es gibt wieder viel zu sehen in And Just Like That ... Die Design­roben und -schuhe sind exquisit. Über Carries Taubenhandtasche wird man noch viel reden. Nicht minder ausgewählt sind die Locations – Bars, Cafés, Clubs, Ballsäle stellen New York wieder die Visitenkarte aus, absoluter Topspot für Hipness zu sein.

Die Zeit der Trauer der ersten Staffel nach dem Mr.-Big-Tod ist vorbei, die Rückkehr zur alten Kernaussage evident: Das Alter spielt keine Rolle. Hauptsache, der Sex stimmt. (Doris Priesching, 22.6.2023)