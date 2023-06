Das Tauchboot Titan kann nach Angaben der Betreiberfirma Oceangate in eine Tiefe von bis zu 4.000 Metern tauchen. Foto: Oceangate Expeditions via AP

Das Tauchboot Titan startete am Sonntagmorgen eine Expedition zum Wrack der Titanic in 3.800 Meter Tiefe. Eine Stunde und 45 Minuten nach Verlassen des Begleitschiffs verlor sich der Kontakt zu ihm. Seither suchen US-Küstenwache, kanadische Einsatzkräfte und private Boote und Handelsschiffe nach dem verschollenen Boot. Atemluft bleibt den fünf Insassen etwa bis Freitag.

Frage: Was ist die Titan?

Antwort: Die Titan, ein Tauchboot des Unternehmens Oceangate, ist ein relativ junges Boot. 2018 startete sie ihre Expeditionen, um in der Tiefsee Forschungen und Datenerhebungen, Film- und Medienproduktionen sowie Tiefseetests von Hardware und Software durchzuführen. 2021 wurde sie erstmals für eine Expedition zur Titanic eingesetzt. Oceangate bringt gelegentlich Privatleute für viel Geld zum Wrack.

Das 6,7 Meter lange und mit 9,5 Tonnen vergleichsweise sehr leichte Tauchfahrzeug der Cyclops-Klasse hat Platz für fünf Personen. Es kann bis zu 4000 Meter tief tauchen und ist damit eines von wenigen, das bemannt in derartige Tiefen vordringen kann. Gesteuert wird es mit einer Art Gamecontroller. Die mehr als zwölf Zentimeter dicke Hülle besteht aus mehr als 800 Schichten Kohlefaser und Titan.

Frage: Wie läuft eine solche Tauchfahrt ab?

Antwort: Die Expedition zur Titanic, die von der kanadischen Insel Neufundland aufbrach, dauert insgesamt zehn Tage, davon acht auf hoher See. Auch während der Anfahrt sind täglich Tauchgänge geplant. Der Abstieg zur Titanic dauert zwei Stunden, und jede Viertelstunde meldet sich die Titan beim Begleitschiff, der Polar Prince. Das letzte Lebenszeichen wurde am Sonntagvormittag nach einer Stunde und 45 Minuten abgesetzt, was bedeutet, dass das Boot bereits nahe bei der Position des Wracks der Titanic war.

Frage: Was könnte der Titan zugestoßen sein?

Antwort: Derzeit kann über die Ursachen nur spekuliert werden. Es könnten die Kommunikationssysteme der Titan ausgefallen sein. Dies würde bedeuten, dass für die Besatzung keine direkte Gefahr besteht. Dramatischer wäre ein Ausfall der Energieversorgung. Denkbar wäre auch eine Verhedderung oder Kollision mit einem der Wrackstücke der Titanic, die überall an der Unglücksstelle verstreut liegen, sodass die Titan nicht manövrieren kann. Sollte die Hülle des Bootes einen Schaden erlitten haben, würde das Boot wohl durch den enormen Druck zerquetscht werden.

Frage: Wer ist an Bord des Tauchbootes?

Antwort: An Bord der Titan befinden sich fünf Personen: Stockton Rush ist Chef und Gründer von Oceangate und Kapitän Paul-Henry Nargeolet ein ehemaliger Kommandant der französischen Marine und Mitglied des französischen Forschungsinstituts für die Nutzung der Meere (Ifremer). Ifremer war unter anderem an Bergungsarbeiten nach dem Absturz von Air France 447 vor der brasilianischen Küste beteiligt. Nargolet gilt als versierter Tauchbootpilot und ist der führende Experte für die Titanic-Unglücksstelle. Er hat seit den 1980er-Jahren mehr als dreißig Expeditionen zu dem Schiffswrack unternommen und dabei rund 5.000 Objekte geborgen.

Auch drei Touristen sind an Bord, die jeweils rund 250.000 Dollar (229.000 Euro) für die Fahrt gezahlt haben sollen: Der britische Milliardär Hamish Harding ist Geschäftsmann, Abenteurer und Pilot. Er leitet ein Flugzeugmaklerunternehmen in Dubai und war bereits mit Blue Origin als Tourist im Weltall. Harding hält mehrere Guinness-Weltrekorde, etwa für den längsten Tauchgang im Marianengraben.

Mit dabei sind auch der pakistanische Geschäftsmann Shazada Dawood und sein 19-jähriger Sohn Suleman. Der 48-Jährige ist einer der reichsten Männer Pakistans und Treuhänder am SETI-Institut, das sich mit der Suche nach außerirdischem Leben befasst.

Frage: Wie sind die Überlebenschancen?

Antwort: Nach Angaben der Bostoner Küstenwache hat das Boot Sauerstoffreserven für etwa 96 Stunden. Es könnte also im Extremfall bis Freitag gefahrlos unter Wasser bleiben – wenn nicht andere Ereignisse eingetreten sind. In einem Interview im Jahr 2019 hatte Nargeolet erklärt, dass es wenig Unterschied mache, ob in elf Metern oder in elf Kilometern Tiefe etwas schiefgehe: "Wenn etwas Schlechtes passiert, ist das Ergebnis dasselbe." Der Unterschied sei jedoch: "Wenn man in großer Wassertiefe ist, ist man tot, bevor man realisiert, dass etwas passiert – das ist also einfach kein Problem."

Frage: Könnte man das Boot überhaupt bergen?

Antwort: Der Ozeanforscher Robert Blasiak vom Stockholm Resilience Centre wies in britischen Medien auf die schwierigen Bedingungen im Suchgebiet hin, vor allem die enorme Tiefe sei ein Problem. Auch GPS- und weitere Kommunikationssignale reichen nicht in die lichtlose Tiefsee. Um das Boot aufzuspüren, wurden mehrere Flugzeuge und Schiffe sowie Sonar-Bojen eingesetzt, die Geräusche auch in großer Meerestiefe erfassen. Erst wenn das Boot lokalisiert ist, kann eine mögliche Rettung angegangen werden. Experte Alistair Greig vom University College London nannte auf BBC einen Strom- oder Kommunikationsausfall als günstigstes Szenario. Dann könnte das Tauchboot an die Oberfläche getrieben werden. Eine Bergung ist äußerst schwierig und hängt auch von der Tiefe ab, in der die Titan letztlich gefunden wird.

Die für die U-Boot-Rettung der Marine gedachten Boote könnten jedenfalls nicht annähernd in die Tiefe der Titanic vordringen. Greig bezweifle auch, dass sie an der Luke der Titan andocken könnten. Oceangate will ein ferngesteuertes Fahrzeug zu dem Tauchboot bringen, sobald es gefunden ist.

Frage: Wo liegt die Titanic genau und seit wann?

Antwort: Die Titanic sank 1912 auf ihrer Jungfernfahrt vom britischen Southampton nach New York im Nordatlantik, 700 Kilometer südlich von Neufundland nach einer Kollision mit einem Eisberg. Mehr als 1500 der 2200 Menschen an Bord starben. Das Wrack des Luxusdampfers wurde erst 1985 entdeckt. Vor kurzem wurden die ersten 3D-Bilder präsentiert. (Manuela Honsig-Erlenburg, Michael Vosatka, 20.6.2023)