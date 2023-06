Teamchef Werner Gregoritsch kann im Großen und Ganzen zufrieden sein. APA/ROBERT JAEGER

Poprad - Für einen Sieg hat es zwar nicht gereicht, Österreichs U21-Fußball-Nationalteam kann aber mit breiter Brust in die EM-Qualifikation im Herbst starten. Am Dienstag holte die Elf von Werner Gregoritsch in Poprad gegen die Slowakei ein 1:1 (0:1) und nimmt die Quali damit ohne Niederlage in acht Spielen (4 Siege, 4 Remis) in Angriff. Matthias Braunöder belohnte die rot-weiß-roten Bemühungen im Finish mit dem Ausgleich (83.).

In einer offenen Partie auf gutem Niveau fand Österreich vier Tage nach dem 3:1 gegen Island vor der Pause durchaus Chancen vor, die beste, ein Volley von Christoph Lang, wurde Beute des gut reagierenden slowakischen Schlussmanns Michal Kukucka (16.). Auch die Hausherren wurden ein, zweimal gefährlich, ehe es in der Nachspielzeit der ersten Hälfte klingelte. Während Defensivmann und Kapitän Pascal Estrada an der Seitenlinie behandelt wurde, hebelten die Slowaken mit drei schnellen Pässen die rot-weiß-rote Verteidigung aus, Tomas Rigo schoss aus wenigen Metern ein (45.+1).

Co-Produktion zweier Austrianer

Die im Vergleich zu den Partien im März recht stark veränderte ÖFB-Elf stellte in der Pause von Vierer- auf Dreierkette um, neben Braunöder kam mit Yusuf Demir eine zusätzliche Offensivkraft. Während die Slowakei, die 2025 die EM ausrichtet, zwei Topchancen auf das 2:0 vergab (68., 72.), konnten die auf den Ausgleich drängenden Gäste wenige Minuten vor dem Abpfiff doch noch anschreiben. Nach Zuspiel von Joker Manuel Polster und schönem Lauf in die Tiefe vollendete Braunöder aus schrägem Winkel mit einem Schuss ins lange Eck die Co-Produktion zweier Austria-Wien-Akteure.

Werner Gregoritsch bilanzierte hernach durchwegs positiv: "Wir sind nicht so gut in die Partie gekommen, gehen dann, als Pascal Estrada behandelt wird und wir in Unterzahl sind, in Rückstand. Ich glaube es war der zweite Torschuss der Slowaken. Aber wie wir dann nach der Pause und der Umstellung auf 4-2-3-1 zurückgekommen sind und jeder einzelne Spieler gezeigt hat, dass er unbedingt die Partie noch drehen will, das macht mir eine unheimliche Freude und zeigt mir, dass hier wirklich ein echtes Team zusammenwächst. Es haben einige Spieler gefehlt, aber jeder einzelne der hier war, hat mir bewiesen, dass er eine Verstärkung für dieses Team ist. Wir können jetzt mit viel Selbstbewusstsein in die Quali gehen. Auch der slowakische Trainer hat mir gratuliert, dass wir eine außergewöhnlich starke Mannschaft haben. Das gibt schon Selbstvertrauen", sagte der Teamchef der ÖFB-U21.

Ab Herbst bekommt es Österreich in der EM-Qualifikation mit Frankreich, Slowenien, Bosnien-Herzegowina und Zypern zu tun. Die neun Gruppensieger und drei besten Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für die Endrunde im Sommer 2025 in der Slowakei. Die weiteren sechs Gruppenzweiten spielen in den Play-offs im November 2024 die letzten drei Tickets aus. Der Startschuss fällt am 7. September 2023 auf Zypern, am 12. September folgt das Heimspiel gegen Bosnien. (APA, red, 20.6.2023)