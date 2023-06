Aus der Trinkpause wie der Phönix aus der Asche. APA/GEORG HOCHMUTH

Alexander Schlager: Startete mit einem starken Reflex in die Partie, als er in der 10. Minute einen Kopfball parierte, und musste wenig später bei Forsbergs Freistoß erneut torverhindernd abtauchen. Oder, anders: war schnell warmgeballert. Der 27-Jährige bewies vor allem auf der Linie seine Klasse, war in den Momenten da, in denen er gebraucht wurde und das war ein paar Mal. Sichere Leistung, starkes Spiel.

Stefan Posch: Posch stammt aus Judenburg, dem Rosario der Steiermark (ebenso dort geboren: Michael Madl, Stefan Nutz, Herfried Sabitzer, Marcel Ritzmaier, Daniel Offenbacher und einige andere – bitte gerne!), und zeigte, dass er das Kicken seit dem Spiel gegen Belgien nicht verlernt hat. Gerade in den Anfangsminuten lief bei Rangnicks Team viel über rechts, also über Poschs Seite. Defensiv wurde der Bologna-Spieler nicht so gefordert wie gegen Belgien, und doch musste er sich mit einem haarigen Foul gegen Isak in der 13. Minute helfen. Sah Gelb, musste wohl als Vorsichtsmaßnahme zur Pause draußen bleiben.

David Alaba: Musste in den Anfangsminuten öfters den Spielaufbau übernehmen, weil das zentrale Mittelfeld (Seiwald/Schlager) immer einen schwedischen Gegenspieler auf dem Buckel hatte. Ist defensiv das Um und Auf, offensiv mit Standards auch des Öfteren im Zentrum des Geschehens. Der 30-Jährige zeigte in seinem 101. Länderspiel eine abgeklärte, blitzsaubere Partie. Vor allem wieder auffällig: Wenn Alaba mit seinem Stellungsspiel die Lottozahlen voraussagen könnte, wäre er schon längst Millionär. Unterstrich außerdem seine Rolle als Teamleader und Ausnahmeerscheinung.

Philipp Lienhart: Litt ein wenig darunter, dass Alaba vor allem in den Anfangsminuten das Rampenlicht, also Spielgeschehen immer wieder auf sich zog, Das schien dem Freiburg-Verteidiger aber nicht viel auszumachen. Sicher am Ball, sicher am Gegenspieler, sicher im Stellungsspiel. Insgesamt eine Partie wie ein Salzstangler von vorgestern: staubtrocken.

Phillipp Mwene: Der 29-Jährige rückte für Maximilian Wöber in die Startelf und fiel in den ersten 20 Minuten ein wenig der Rechtslastigkeit des österreichischen Angriffsspiels zum Opfer. Hatte also nicht viel zu melden. Und dann ist es auch schwierig, Akzente zu setzen. Stellte sich aber schließlich nach 21 Minuten bei den Schweden vor: Sein Stangler nach Temposolo wurde entschärft. Stellte sich schließlich auch bei Österreich vor, hatte aber mit seinem Abschluss in der 31. Minute keinen Erfolg. Mwene rückte nach der Pause auf die rechte Seite, ersetzte dort Stefan Posch und trat immer wieder offensiv in Erscheinung.

Nicolas Seiwald: Bildete wieder mit Xaver Schlager im zentralen Mittelfeld das Duo mit vier Haxn. In der Balleroberung gewohnt giftig und defensiv immens solide, hielt vor allem Buddy Schlager in der Offensive den Rücken frei. Während manch andere in seinem Alter halb eingegraben an einem Mittelmeerstrand liegen, ist der 22-Jährige im ÖFB-Nationalteam der große Problemlöser und erledigt das mit einer fast erschreckenden Verlässlichkeit. Leitete außerdem kurz nach der Pause mit einem Gemälde von einem Diagonalpass eine Topchance ein. Nachdem Schlager für Florian Grillitsch weichen musste, war Seiwald fortan vor allem defensiv gefordert. Das tat er mit Bravour.

Xaver Schlager: Hatte anfänglich ein schweres Spiel. Vor allem in der Offensive – die Schweden schafften es, den Mann mit den blonden Haaren immer wieder aus der Partie zu nehmen. Bis zur Trinkpause: Nach einem Gespräch mit Teamchef Rangnick blühte der 25-Jährige auf wie ein frisch gegossener Urzeitkrebs. Er fing sich immer mehr, hielt den Ball an den Füßen oder brachte ihn konstruktiv zum Mitspieler. Seinen Schuss in der 45. Minute musste Schwedens Keeper Olsen mit einer Glanzparade entschärfen. Dem nicht genug, steigerte sich Schlager immer weiter, war offensiv genau so umtriebig wie defensiv. Ein Urzeitkrebs mit Batterie auf Speed. Die Steigerung blieb auch den Schweden nicht verborgen, man klopfte ihm gehörig ins Geschäft. Nach 70 Minuten war die Batterie leer und Schlager machte Platz für Grillitsch. Eine herausragende Leistung.

Patrick Wimmer: Der Wolfsburg-Kicker zeigte aktive erste Minuten, hing dann aber etwas in der Luft (wie viele andere in der rot-weiß-roten Offensive). Musste sich in der ersten Halbzeit an der Seitenlinie von Forsberg demütigen lassen, war aber nur kurz in seiner Ehre gekränkt und blühte mit Fortdauer der Partie weiter auf. Wimmer zeigte in der 40. Minute seine Unberechbarkeit und sein Potenzial – aber auch diesen Schuss nach einem guten Solo parierte Olson. War ein wenig die personifizierte Schlussoffensive der Österreicher in Halbzeit eins. Das Tempozangerl mit Baumgartner stellte die Schweden immer wieder vor Probleme. Musste in der 59. Minute für Sabitzer vom Platz.

Christoph Baumgartner: Aktive erste Minuten des Mittelfeldspielers. Dann weniger aktive Minuten. Stellt aber oft und vielleicht auch gerne unter Beweis, dass Fußball ein ziemlich anstrengender Sport ist. Denn wenn die Schweden den Ball hatten, warf sich Baumgartner ohne Wenn und Aber vor die Füße der Skandinavier. Der Noch-Hoffenheim-Profi fand im Anfangselan der zweiten Halbzeit immer wieder in sein Tempo, das meistens zu hoch für Schweden war. Auch während seiner kurzen Kreativpause war der 23-Jährige immer den einen Schritt schneller am Ball. Besonders bedeutend: Er war schneller am Ball nach Grillitschs Rakete und staubte zum 1:0 ab. Ähnlich bedeutend: eroberte den Ball, den er wenig später selbst zum 2:0 verwertete. König des Rebounds oder, anders gesagt: Matchwinner.

Michael Gregoritsch: Der Lange aus Graz zeigte bereits in der zweiten Minute mit einem feinen Zuspiel auf Sturm-Buddy Junior Adamu auf. Legte mit einem Schuss neben des Tor in der 5. Minute nach. Kurzum: Der 29-Jährige hat Selbstvertrauen und brachte das auch auf den Platz. War Unruheherd und Gefahrenpol. Das stellte er auch nach der Pause mit einem gefährlichen Kopfball unter Beweis. Wirkte mit Fortdauer überhaupt wie jemand, der sich einen Kübel aufsetzt und immer und immer wieder gegen die Wand, also Goalie Olson, anläuft. Die Wand bröckelte noch einmal gewaltig bei seinem Schuss in der 88. Minute, als Baumgartner den Rebound zum 2:0 verwertete. Gregoritsch erarbeitete sich viele Chancen, schoss oft aufs Tor und zeigte eine engagierte Leistung.

Junior Adamu: Der 22-Jährige mit der Nummer 22 lächelte schon bei der Hymne vor dem Spiel und hätte schon in der zweiten Minute nach Gregoritsch-Zuspiel eine Möglichkeit zur Möglichkeit gehabt. Tauchte dann etwas unter bzw. immer wieder im Abseits auf. Scheiterte daran, einen Alaba-Traumpass aus dem Himmel zu pflücken, und machte zur Pause Platz für Marko Arnautovic.

Maximilian Wöber: Beim Belgien-Spiel noch in der Startelf, musste der Leeds-Legionär gegen Schweden vorerst auf die Bank. Scheiterte kurz nach seiner Einwechslung nach der Pause mit einem Stanglerschuss an wem? Ja, am magischen Olsen. Wöber fand schnell ins Spiel, wurde umsichtig eingebunden, und weil er defensiv bei weitem nicht so geärgert wurde wie gegen Belgien, konnte er immer wieder feine, gefühlvolle Flanken in den Strafraum schlagen. Außerdem aufgefallen: kann aus dem eigenen Strafraum fast bis zur Mittellinie köpfeln.

Marko Arnautovic: Kam dieses Mal zur Pause und fand auch dieses Mal nicht so richtig ins Spiel, also nicht an den Ball. Legte immerhin mit Übersicht auf Grillitsch ab, der gut abschloss. Starke Performance vor allem beim Jubel zum 1:0.

Marcel Sabitzer: Sabitzer kam in der 60. Minute für Wimmer ins Spiel, wurde immer wieder gesucht, manchmal auch gefunden. Bewies vor allem in der Rückwärtsbewegung seinen Fleiß und seine Motivation. Die Ex-ManUnited-Leihgabe hatte beim 2:0 die Füße im Spiel und war wohl nur kurz grantig, dass Baumgartner auf Gregoritsch und nicht auf ihn ablegte.

Florian Grillitsch: In der 70. Minute für Schlager eingewechselt, zeigte der Ajax-Spieler mit einem feinen Diagonalpass und einem scharfen Abschluss auf. Der 27-Jährige stellte sofort unter Beweis, dass der Ball an seinen Füßen pickt wie andere auf der Wiener Ringstraße. Grillitsch bewies Ruhe, Übersicht, gute Passentscheidungen und auch einen Zug zum Tor. Aber auch das reichte nicht für Keeper Olsen. Vorerst. Grillitsch leitete das 1:0 mit einem wundervollen Volley von der Strafraumgrenze ein und zeigte Olsen die Grenzen seiner Magie auf. Bringt mit seinem Spiel eine besondere Komponente in Österreichs Team.

Dejan Ljubicic wurde kurz vor Spielschluss für Christoph Baumgartner eingewechselt. (Andreas Hagenauer, 21.6.2023)