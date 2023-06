US-Präsident Joe Biden(rechts) und sein chinesischer Amtskollegen Xi Jinping im November 2022. APA/AFP/SAUL LOEB

San Francisco/Peking – US-Präsident Joe Biden hat seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping bei einer Spendenveranstaltung der Demokratischen Partei verbal mit Diktatoren gleichgesetzt. Bei dem Empfang in Kalifornien sagte Biden am Dienstag, Xi sei im Februar verärgert gewesen, als ein chinesischer Ballon, der nach Einschätzung Washingtons Spionagezwecken diente, über die Vereinigten Staaten hinwegflog, bevor er von US-Militärjets abgeschossen wurde.

"Der Grund, warum Xi Jinping sehr ärgerlich wurde, als ich diesen Ballon voller Spionageausrüstung abgeschossen habe, ist, dass er nicht wusste, dass er dort war", sagte Biden. "Es ist sehr peinlich für Diktatoren, wenn sie nicht wissen, was los war", fügte das Staatsoberhaupt hinzu. Als der Ballon abgeschossen worden sei, habe Xi sich "in einer sehr unangenehmen Lage befunden und er hat bestritten, dass er sich dort befunden hat".

Biden, der mit 80 Jahren erneut für das Präsidentenamt kandidiert, sagte an seine Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet, sie sollten sich "keine Sorgen wegen China" machen. "China hat echte wirtschaftliche Schwierigkeiten", sagte er.

Blinken in Peking

Die Äußerungen des US-Präsidenten dürften heftigen Widerspruch Pekings auslösen. Dort hatte sich US-Außenminister Antony Blinken gerade erst bei einem zweitägigen Besuch um eine Verbesserung der angespannten bilateralen Beziehungen bemüht.

Der tagelange Überflug eines chinesischen Ballons über die USA und dessen Abschuss hatten zu einem Eklat zwischen Washington und Peking geführt. Die Beziehungen zwischen Washington und Peking haben sich in den vergangenen Jahren wegen Handels- und Menschenrechtsfragen, des Umgangs mit Taiwan und einer Vielzahl weiterer Themen deutlich verschlechtert.

Geschäfte für EU-Unternehmen in China immer schwieriger

Für Europäische Unternehmen verliert China unterdessen als Investitionsstandort an Attraktivität. Das geht aus einer Umfrage der Europäischen Handelskammer in China hervor. Angesichts wachsender Risiken und eines unberechenbaren Umfeldes sagte eine Rekordzahl von 64 Prozent der befragten Firmen, dass es in China beschwerlicher geworden sei, Geschäfte zu betreiben. Die alljährliche Umfrage, an der sich diesmal 570 Unternehmen beteiligt haben, wurde im Februar und März durchgeführt.

Die Unternehmen würden prüfen, "wie viele Eier sie in ihrem China-Korb behalten wollen", teilte die EU-Kammer in Peking bei der Vorlage der Ergebnisse am Mittwoch mit. Elf Prozent hätten Investitionen schon aus China abgezogen. Zehn Prozent hätten bereits ihr Asien-Hauptquartier aus China verlegt oder planten eine Verlegung, hieß es weiter.

62 Prozent beklagten, wegen mangelnden Marktzugangs oder regulatorischer Hürden in China Geschäftsmöglichkeiten verpasst zu haben. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent gestiegen. Die Politik beeinträchtigt zunehmend das Geschäft. 59 Prozent schilderten, dass das Umfeld politisiert sei – ein Zuwachs um neun Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. (APA, red, 21.6.2023)